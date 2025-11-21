Netanjahu najavio otvaranje prelaza Rafa: Uslov je da Hamas preda tela još trojice talaca iz Gaze

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je večeras da će Izrael ponovo otvoriti granični prelaz Rafa na jugu Pojasa Gaze pošto palestinska militantna grupa Hamas preda tela još trojice talaca iz Gaze.

Netanjahu je rekao za Telegram kanal Abu Ali ekspres da će se to uskoro dogoditi. Hamas je do sada, na osnovu sporazuma o primirju u Pojasu Gaze, predao Izraelu 20 živih talaca i 25 tela ubijenih talaca. Netanjahu je rekao da očekuje da kada prelaz Rafa bude ponovo otvoren, Egipat dozvoli svim Palestincima koji to žele da uđu na egipatsku teritoriju, preneo je Tajms of Izrael. Palestinska ambasada u Egiptu insistirala je na ponovnom otvaranju prelaza koji je