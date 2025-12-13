Mislio je da ga žena vara, a onda je otkrio jezivu istinu. Amerika ovo pokušava da sakrije, istoričari se prave mrtvi, a u sve je upletena CIA

Tokom Drugog svetskog rata, Kendi je bila popularna pinap devojka, a onda je CIA počela da sprovodi eksperimente Eksperimenti su uključivali hipnozu, lekove i kreiranje alter ega Arlin, postajući glasnik otporan na mučenje Njujorški radio voditelj Džon Nebel je početkom sedamdesetih sebe smatrao "najvećim srećnikom na svetu" jer je oženio prelepu plavušu, pinap devojku Drugog svetskog rata, Kendi Džouns. Međutim, ubrzo je otkrio da ona pati od naglih promena