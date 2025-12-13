Iran podigao cene benzina prvi put od 2019. godine: I dalje među najjeftinijima na svetu

Radio 021 pre 3 sata  |  Beta
Iran podigao cene benzina prvi put od 2019. godine: I dalje među najjeftinijima na svetu

Iran je podigao cene subvencionisanog benzina, prvi put od 2019. godine, kada su zbog poskupljenja goriva izbili veliki protesti u kojima je poginulo više od 300 osoba.

Teheran se suočava sa sve većim pritiskom zbog pada vrednosti svoje valute rijala, kao i ekonomskih sankcija uvedenih zbog nuklearnog programa. Novi sistem obračuna uvodi treći nivo cena dugogodišnjem sistemu subvencija u zemlji, što omogućava vozačima da nastave da dobijaju 60 litara benzina mesečno po subvencionisanoj ceni od 15.000 rijala po litru, odnosno oko 35 dinara, a sledećih 100 litara ostaće na 30.000 rijala po litru, ili oko 71 dinar. Iran je uveo
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Posle šest godina Iran prvi put povećava cene benzina

Posle šest godina Iran prvi put povećava cene benzina

Politika pre 26 minuta
Iran priveo 18 članova posade stranog tankera u Omanskom zalivu

Iran priveo 18 članova posade stranog tankera u Omanskom zalivu

Vesti online pre 2 sata
Ekonomska kriza potresa Iran, sankcije uzele maha: Teheran doneo odluku kakva nije viđena godinama, građani u šoku!

Ekonomska kriza potresa Iran, sankcije uzele maha: Teheran doneo odluku kakva nije viđena godinama, građani u šoku!

Kurir pre 2 sata
Iran podigao cene benzina prvi put od 2019. godine

Iran podigao cene benzina prvi put od 2019. godine

Danas pre 3 sata
Iran podigao cene benzina prvi put od 2019. godine

Iran podigao cene benzina prvi put od 2019. godine

N1 Info pre 3 sata
Poskupljuje benzin u ovoj zemlji prvi put od 2019, ali vozači mogu mesečno da dobiju 60 litara subvencionisano: Nafta u blagom…

Poskupljuje benzin u ovoj zemlji prvi put od 2019, ali vozači mogu mesečno da dobiju 60 litara subvencionisano: Nafta u blagom porastu

Blic pre 3 sata
Iran priveo 18 članova posade stranog tankera u Omanskom zalivu

Iran priveo 18 članova posade stranog tankera u Omanskom zalivu

Sputnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranTeheran

Svet, najnovije vesti »

Tramp Zelenskom dao novi rok: do Božića!

Tramp Zelenskom dao novi rok: do Božića!

Pravda pre 6 minuta
EU postigao dogovor o kvotama za ribolov

EU postigao dogovor o kvotama za ribolov

SEEbiz pre 5 minuta
Erdogan nakon sastanka sa Putinom: Mir nije daleko

Erdogan nakon sastanka sa Putinom: Mir nije daleko

NIN pre 6 minuta
SVR: Rusija raspoređuje "orešnik", na nišanu Evropa; više od milion Ukrajinaca bez struje

SVR: Rusija raspoređuje "orešnik", na nišanu Evropa; više od milion Ukrajinaca bez struje

RTS pre 6 minuta
"Spremni smo" Tramp dao Ukrajincima ponudu koja se ne odbija?! Šta će Moskva reći na ovo?

"Spremni smo" Tramp dao Ukrajincima ponudu koja se ne odbija?! Šta će Moskva reći na ovo?

Kurir pre 6 minuta