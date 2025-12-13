Hiljade ljudi bez struje u Ukrajini

Vesti online pre 1 sat  |  Fonet, Vesti online, (J. V.)
Hiljade ljudi bez struje u Ukrajini

Ruski vazdušni udari na Ukrajinu tokom protekle noći oštetili su na desetine civilnih objekata širom te zemlje, ostavivši hiljade ljudi bez struje u sedam regiona, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, javlja Frans pres (AFP).

“Važno je da svi sada vide šta Rusija radi… ovo očigledno nije okončanje rata”, naveo je Zelenski na društvenim mrežama, dodajući da je cilj Moskve i dalje da uništi Ukrajinu i “nanese maksimalan bol narodu” te zemlje. Prema navodima zamenika ukrajinskog premijera i ministra za rekonstrukciju Olekseja Kulebe, ruski napad na crnomorsku luku Odesu izazvaopožar u jednom od silosa i oštetio energetsku infrastrukturu u mestima širom tog regiona. Kuleba je rekao da su
SVR: Rusija raspoređuje "orešnik", na nišanu Evropa; više od milion Ukrajinaca bez struje

Ruske milijarde u EU: Brisel menja pravila igre, Moskva tuži

Nuklearna elektrana Zaporožje tokom noći ostala bez napajanja strujom

Zaharova: EK da „napusti planetu dok postoje Rusi”, poslaćemo raketu

Stvorena koalicija protiv EU plana za Ukrajinu, čine je četiri zemlje

Stvorena nova koalicija! Ove četiri zemlje staju protiv plana EU o zamrzavanju ruske imovine i slanju novca za Ukrajinu, okreću leđa Briselu?

Stvorena koalicija protiv plana za Ukrajinu

Tramp Zelenskom dao novi rok: do Božića!

EU postigao dogovor o kvotama za ribolov

Erdogan nakon sastanka sa Putinom: Mir nije daleko

SVR: Rusija raspoređuje "orešnik", na nišanu Evropa; više od milion Ukrajinaca bez struje

"Spremni smo" Tramp dao Ukrajincima ponudu koja se ne odbija?! Šta će Moskva reći na ovo?

