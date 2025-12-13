Hiljade ljudi bez struje u Ukrajini

Ruski vazdušni udari na Ukrajinu tokom protekle noći oštetili su na desetine civilnih objekata širom te zemlje, ostavivši hiljade ljudi bez struje u sedam regiona, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, javlja Frans pres (AFP).

“Važno je da svi sada vide šta Rusija radi… ovo očigledno nije okončanje rata”, naveo je Zelenski na društvenim mrežama, dodajući da je cilj Moskve i dalje da uništi Ukrajinu i “nanese maksimalan bol narodu” te zemlje. Prema navodima zamenika ukrajinskog premijera i ministra za rekonstrukciju Olekseja Kulebe, ruski napad na crnomorsku luku Odesu izazvaopožar u jednom od silosa i oštetio energetsku infrastrukturu u mestima širom tog regiona. Kuleba je rekao da su