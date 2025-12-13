UKRAJINSKA KRIZA: Kijev trvdi da su u Pokrovsku povratili kontrolu nad 16 km; Zelenski: U Berlinu će se razgovarati o političkom dogovoru za kraj rata

MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.389. dan. Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da Evropska unija, zbog odluke o korišćenju zamrznute ruske imovine, nezakonito ukida zakon jednoglasnosti, kao i da bi, ako ta odluka bude doneta, bila prekršena vladavina prava u EU. Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da Moskva insistira na miru, a ne na prekidu vatre, i odbacio ideju predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da se održi referendum o teritorijalnom pitanju.

Evropska unija je potvrdila odluku da na neodređeno vreme zamrzne sredstva ruskih centralnih banaka koja se nalaze u Evropi, čime je otklonjena velika prepreka korišćenju gotovine za pomoć Ukrajini u odbrani od Rusije. Belgija je kritikovala Evropsku komisiju zbog nastojanja da se ruska imovina zamrzne na neodređeno vreme, predlažući da EU umesto toga izda zajednički dug - tu opciju trenutno blokira Mađarska, koja se takođe protivi kreditnoj šemi. Politiko je