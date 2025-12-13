Ukrajina u mraku, tvrdi da drži sever Pokrovska; Zaharova: Odgovorićemo EU na zamrzavanje ruskih sredstava

Rat u Ukrajini – 1.389. dan. Nakon masovnih ruskih napada, više od milion Ukrajinaca ostalo je bez električne energije. Ukrajinska vojska tvrdi da je i dalje pod njenom kontrolom severni deo Pokrovska. Sa druge strane, portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da EU može da očekuje brz odgovor na zamrzavanje ruskih sredstava u Evropi.

Erdogan: Crno more ne bi trebalo da bude poprište sukoba Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je da Crno more ne treba posmatrati kao arenu sukoba i da mora ostati bezbedno za plovidbu. "Crno more ne treba posmatrati kao arenu za obračun. To bi samo naštetilo Rusiji i Ukrajini. Svima je potrebna bezbedna plovidba u Crnom moru, koja mora biti osigurana", rekao je Erdogan. Turski predsednik je naveo da je sa Putinom razgovarao o bilateralnim odnosima, ratu