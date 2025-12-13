Ukrajina u mraku, tvrdi da drži sever Pokrovska; Zaharova: Odgovorićemo EU na zamrzavanje ruskih sredstava

RTS pre 9 minuta
Ukrajina u mraku, tvrdi da drži sever Pokrovska; Zaharova: Odgovorićemo EU na zamrzavanje ruskih sredstava

Rat u Ukrajini – 1.389. dan. Nakon masovnih ruskih napada, više od milion Ukrajinaca ostalo je bez električne energije. Ukrajinska vojska tvrdi da je i dalje pod njenom kontrolom severni deo Pokrovska. Sa druge strane, portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da EU može da očekuje brz odgovor na zamrzavanje ruskih sredstava u Evropi.

Erdogan: Crno more ne bi trebalo da bude poprište sukoba Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je da Crno more ne treba posmatrati kao arenu sukoba i da mora ostati bezbedno za plovidbu. "Crno more ne treba posmatrati kao arenu za obračun. To bi samo naštetilo Rusiji i Ukrajini. Svima je potrebna bezbedna plovidba u Crnom moru, koja mora biti osigurana", rekao je Erdogan. Turski predsednik je naveo da je sa Putinom razgovarao o bilateralnim odnosima, ratu
Orban: To je objava rata

Orban: To je objava rata

B92 pre 45 minuta
Zaharova: Moskva će odmah odgovoriti na zamrzavanje ruskih sredstava u EU

Zaharova: Moskva će odmah odgovoriti na zamrzavanje ruskih sredstava u EU

Politika pre 40 minuta
"Šibicari!" Zaharova besni zbog oštre odluke EU o Rusiji, "oplela" po Fon der Lajen: "Pustite Ursulu u vrt. Za šta ih…

"Šibicari!" Zaharova besni zbog oštre odluke EU o Rusiji, "oplela" po Fon der Lajen: "Pustite Ursulu u vrt. Za šta ih kažnjava?!"

Blic pre 1 sat
"Ovo je objava rata!" Orban se oglasio povodom žestoke odluke EU prema Rusiji: "To je izuzetno opasna stvar"

"Ovo je objava rata!" Orban se oglasio povodom žestoke odluke EU prema Rusiji: "To je izuzetno opasna stvar"

Blic pre 59 minuta
Rusija sprema odgovor na zamrzavanje imovine u EU

Rusija sprema odgovor na zamrzavanje imovine u EU

Vesti online pre 1 sat
Orban: Posezanje za zamrznutom ruskom imovinom je objava rata

Orban: Posezanje za zamrznutom ruskom imovinom je objava rata

Euronews pre 54 minuta
Zelenski: Sankcije prema 700 brodova ruske flote u senci stupile na snagu

Zelenski: Sankcije prema 700 brodova ruske flote u senci stupile na snagu

Kurir pre 1 sat
Uništenje EU se "krčka" u Trampovoj kuhinji: Odabrao je četiri države za to, a svi se pitaju zašto je preskočio ove dve?!

Uništenje EU se "krčka" u Trampovoj kuhinji: Odabrao je četiri države za to, a svi se pitaju zašto je preskočio ove dve?!

Blic pre 29 minuta
Panika na Balkanu! U dve zemlje koje se graniče sa Srbijom otkrivena opasna zaraza: prvo se pojavi na koži, a onda počinju ovi…

Panika na Balkanu! U dve zemlje koje se graniče sa Srbijom otkrivena opasna zaraza: prvo se pojavi na koži, a onda počinju ovi simptomi

Blic pre 9 minuta
Slavoj Žižek u autorskom tekstu za Danas: Koja to Evropa muči Trampa

Slavoj Žižek u autorskom tekstu za Danas: Koja to Evropa muči Trampa

Danas pre 40 minuta
"Ne vidim šta je sporno" Tramp progovorio o šokantnim slikama Epstajna na kojima je i on: "Ja o tome ne znam ništa"

"Ne vidim šta je sporno" Tramp progovorio o šokantnim slikama Epstajna na kojima je i on: "Ja o tome ne znam ništa"

Blic pre 40 minuta
Zvaničnice EU pozdravile oslobađanje političkih zatvorenika u Belorusiji

Zvaničnice EU pozdravile oslobađanje političkih zatvorenika u Belorusiji

Danas pre 50 minuta