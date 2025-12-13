"Šibicari!" Zaharova besni zbog oštre odluke EU o Rusiji, "oplela" po fon der Lajen: "Pustite Ursulu u vrt. Za šta ih kažnjava?!"

Blic pre 2 sata
"Šibicari!" Zaharova besni zbog oštre odluke EU o Rusiji, "oplela" po fon der Lajen: "Pustite Ursulu u vrt. Za šta ih…
Ursula fon der Lajen pozdravila je odluku zemalja članica da na neodređeno vreme zamrznu rusku suverenu imovinu u EU Evropska unija je danas potvrdila odluku da na neodređeno vreme zamrzne sredstva ruskih centralnih banaka Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova nazvala je zvaničnike EU "prevarantima" nakon odluke o trajnom zamrzavanju ruske imovine. "Šibicari", rekla je ona za TASS, zamoljena da prokomentariše odluku Saveta EU o trajnom
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Evropska unija potvrdila odluku da na neodređeno vreme zamrzne rusku imovinu

Evropska unija potvrdila odluku da na neodređeno vreme zamrzne rusku imovinu

RTS pre 2 sata
"Šibicari" Zaharova izvređala čelnike EU zbog zamrzavanja ruske imovine

"Šibicari" Zaharova izvređala čelnike EU zbog zamrzavanja ruske imovine

Telegraf pre 1 sat
"Šaljemo jasan signal Rusiji!" Oglasila se Ursula fon der Lajen o žestokoj odluci EU: "Ovo je snažna poruka"

"Šaljemo jasan signal Rusiji!" Oglasila se Ursula fon der Lajen o žestokoj odluci EU: "Ovo je snažna poruka"

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaEURusijaEvropska komisija

Svet, najnovije vesti »

Bugarska uvodi evro uprkos padu vlade zbog korupcije: Oglasila se Evropska komisija

Bugarska uvodi evro uprkos padu vlade zbog korupcije: Oglasila se Evropska komisija

Kurir pre 13 minuta
EU zamrznula 210 milijardi evra ruske imovine, Mađarska i Slovačka se protive merama

EU zamrznula 210 milijardi evra ruske imovine, Mađarska i Slovačka se protive merama

Danas pre 1 sat
Kaja Kalas o zamrznutoj imovini Rusije: Neće im biti vraćena dok Moskva ne plati reparacije Ukrajini

Kaja Kalas o zamrznutoj imovini Rusije: Neće im biti vraćena dok Moskva ne plati reparacije Ukrajini

Kurir pre 1 sat
(Foto) automobilom probio zid, uleteo u bazen pun kupača Stravična saobraćajka u Francuskoj: U voyilu bilo i dete (5)

(Foto) automobilom probio zid, uleteo u bazen pun kupača Stravična saobraćajka u Francuskoj: U voyilu bilo i dete (5)

Kurir pre 1 sat
Tramp kondom za 4,5 dolara: Predsednik SAD "ništa ne zna" o novim fotografijama sa Epstajnom! "Ja sam oooogroman" (foto)

Tramp kondom za 4,5 dolara: Predsednik SAD "ništa ne zna" o novim fotografijama sa Epstajnom! "Ja sam oooogroman" (foto)

Kurir pre 1 sat