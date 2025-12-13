"Šibicari!" Zaharova besni zbog oštre odluke EU o Rusiji, "oplela" po fon der Lajen: "Pustite Ursulu u vrt. Za šta ih kažnjava?!"

Ursula fon der Lajen pozdravila je odluku zemalja članica da na neodređeno vreme zamrznu rusku suverenu imovinu u EU Evropska unija je danas potvrdila odluku da na neodređeno vreme zamrzne sredstva ruskih centralnih banaka Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova nazvala je zvaničnike EU "prevarantima" nakon odluke o trajnom zamrzavanju ruske imovine. "Šibicari", rekla je ona za TASS, zamoljena da prokomentariše odluku Saveta EU o trajnom