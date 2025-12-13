"Šaljemo jasan signal Rusiji!" Oglasila se Ursula fon der Lajen o žestokoj odluci EU: "Ovo je snažna poruka"
Blic pre 1 sat
Ursula fon der Lajen naglašava da ovim potezom EU šalje jasan signal Rusiji Košta je naglasio da su lideri EU ispunili svoje obaveze u vezi sa ruskom imovinom Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pozdravila je odluku zemalja članica da na neodređeno vreme zamrznu rusku suverenu imovinu u EU. "Šaljemo jasan signal Rusiji da će, sve dok se ovaj brutalni agresivni rat nastavlja, troškovi Rusije nastaviti da rastu", napisala je Fon der Lajen na platformi