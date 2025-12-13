"Šaljemo jasan signal Rusiji!" Oglasila se Ursula fon der Lajen o žestokoj odluci EU: "Ovo je snažna poruka"

Blic pre 1 sat
"Šaljemo jasan signal Rusiji!" Oglasila se Ursula fon der Lajen o žestokoj odluci EU: "Ovo je snažna poruka"
Ursula fon der Lajen naglašava da ovim potezom EU šalje jasan signal Rusiji Košta je naglasio da su lideri EU ispunili svoje obaveze u vezi sa ruskom imovinom Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pozdravila je odluku zemalja članica da na neodređeno vreme zamrznu rusku suverenu imovinu u EU. "Šaljemo jasan signal Rusiji da će, sve dok se ovaj brutalni agresivni rat nastavlja, troškovi Rusije nastaviti da rastu", napisala je Fon der Lajen na platformi
Evropska unija potvrdila odluku da na neodređeno vreme zamrzne rusku imovinu

RTS pre 36 minuta
"Šibicari!" Zaharova besni zbog oštre odluke EU o Rusiji, "oplela" po fon der Lajen: "Pustite Ursulu u vrt. Za šta ih…

Blic pre 1 sat
Putinov dekret primorava strance koji traže stalni boravak u Rusiji da potpišu ugovor s vojskom

Danas pre 32 minuta
Meloni u ponedeljak u Berlinu na sastanku sa Zelenskim i evropskim liderima

Blic pre 11 minuta
Hteo da spasi sina, pa nasmrt pretučen! Osumnjičeni za ubistvo koje je potreslo Sloveniju pušten na slobodu

Blic pre 37 minuta
Opšti haos na auto-putu Kamionu pukla guma, nastao karambol: Sedam vozila učestvovalo u jezivoj nesreći, jedan muškarac…

Blic pre 1 minut
Maduro zaplesao, zapevao pa zapretio Americi: "Spremni smo da se suprotstavimo SAD, razbićemo zube sevrnoameričkoj imperiji!"…

Kurir pre 31 minuta