Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
"Šibicari" Zaharova izvređala čelnike EU zbog zamrzavanja ruske imovine

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova nazvala je zvaničnike EU "prevarantima" nakon odluke o trajnom zamrzavanju ruske imovine. "Šibicari", rekla je ona za TASS, zamoljena da prokomentariše odluku Saveta EU o trajnom zamrzavanju ruske suverene imovine.

Na komentare predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen o rastućim "troškovima" Rusije zbog sukoba u Ukrajini, Zaharova je rekla: "Neka Ursula radi šta želi". "Sudeći po statistici, zemlje EU su te koje stalno povećavaju svoje troškove. Kakve signale im Ursula šalje i za šta ih kažnjava? Šala, naravno. Pustite Ursulu u vrt", napisala je Zaharova na svom Telegram kanalu. Prema planu Evropske komisije, neodređeno zamrzavanje imovine je prva faza njihove
Vladimir PutinEvropska UnijaUkrajinaEURusijaEvropska komisijaRat u Ukrajinimarija zaharovaursula fon der lajen

