Ruska centralna banka tuži Euroklir zbog zamrznute imovine u EU

Danas pre 9 sati  |  FoNet
Ruska centralna banka danas je u Moskvi podnela tužbu protiv kompanije Euroklir, koja čuva većinu zamrznute ruske imovine, koju Evropska unija želi da iskoristi za finansiranje pomoći Ukrajini.

Tužba dolazi nekoliko dana pre samita Evropskog saveta, gde se očekuje da će lideri EU izvršiti pritisak na Belgiju da dozvoli uzimanje sredstava Ruske centralne banke, prenosi Politiko. „Zbog nezakonitih radnji depozitara Euroklir koji uzrokuju gubitke Centralne banke Rusije, a u svetlu mehanizama koje zvanično razmatra Evropska komisija za direktno ili indirektno korišćenje imovine Centralne banke Rusije bez njenog pristanka, podnosimo tužbu Moskovskom
