Putinov dekret primorava strance koji traže stalni boravak u Rusiji da potpišu ugovor s vojskom

Danas pre 32 minuta  |  Beta
Putinov dekret primorava strance koji traže stalni boravak u Rusiji da potpišu ugovor s vojskom

Ruski predsednik Vladimir Putin je prošlog meseca izdao dekret kojim se od mnogih stranih muškaraca koji traže stalni boravak u Rusiji ili državljanstvo zahteva da potpišu ugovor s vojskom, u jeku njenog rata protiv Ukrajine, pokazalo je istraživanje Radija Slobodna Evropa (RSE).

Državni i privatni mediji u Rusiji gotovo da nisu pomenuli taj zahtev, koji je vrlo neuobičajen u međunarodnoj praksi, otkako je Putin 5. novembra potpisao Dekret br. 821. Ipak, nova mera već primorava migrante koji su izgradili svoje živote u Rusiji da biraju između regrutacije i napuštanja zemlje, otkrili su istraživačka jedinica RSE u Rusiji – Sistema (Systema), i njegova ruskojezična jedinica koja pokriva Centralnu Aziju (Azattyq Asia). Dozvola za stalni
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Evropska unija potvrdila odluku da na neodređeno vreme zamrzne rusku imovinu

Evropska unija potvrdila odluku da na neodređeno vreme zamrzne rusku imovinu

RTS pre 37 minuta
RFM: Sastanak u Parizu o mirovnom planu za Ukrajinu zakazan za danas neće se održati

RFM: Sastanak u Parizu o mirovnom planu za Ukrajinu zakazan za danas neće se održati

Politika pre 2 minuta
"Šibicari!" Zaharova besni zbog oštre odluke EU o Rusiji, "oplela" po fon der Lajen: "Pustite Ursulu u vrt. Za šta ih…

"Šibicari!" Zaharova besni zbog oštre odluke EU o Rusiji, "oplela" po fon der Lajen: "Pustite Ursulu u vrt. Za šta ih kažnjava?!"

Blic pre 1 sat
"Šaljemo jasan signal Rusiji!" Oglasila se Ursula fon der Lajen o žestokoj odluci EU: "Ovo je snažna poruka"

"Šaljemo jasan signal Rusiji!" Oglasila se Ursula fon der Lajen o žestokoj odluci EU: "Ovo je snažna poruka"

Blic pre 1 sat
"Fantomi" napravili haos na Krimu! Ukrajina pogodila ruski An-26: Uništena i dva radarska sistema visoke vrednosti (video)

"Fantomi" napravili haos na Krimu! Ukrajina pogodila ruski An-26: Uništena i dva radarska sistema visoke vrednosti (video)

Blic pre 2 sata
Ruska centralna banka tuži Euroklir zbog zamrznute imovine u EU

Ruska centralna banka tuži Euroklir zbog zamrznute imovine u EU

Danas pre 3 sata
Zvaničnik Kremlja: Ruska policija i Nacionalna garda će ostati u ukrajinskom Donbasu posle rata

Zvaničnik Kremlja: Ruska policija i Nacionalna garda će ostati u ukrajinskom Donbasu posle rata

Danas pre 3 sata

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusija

Svet, najnovije vesti »

Putinov dekret primorava strance koji traže stalni boravak u Rusiji da potpišu ugovor s vojskom

Putinov dekret primorava strance koji traže stalni boravak u Rusiji da potpišu ugovor s vojskom

Danas pre 32 minuta
Hteo da spasi sina, pa nasmrt pretučen! Osumnjičeni za ubistvo koje je potreslo Sloveniju pušten na slobodu

Hteo da spasi sina, pa nasmrt pretučen! Osumnjičeni za ubistvo koje je potreslo Sloveniju pušten na slobodu

Blic pre 37 minuta
Meloni u ponedeljak u Berlinu na sastanku sa Zelenskim i evropskim liderima

Meloni u ponedeljak u Berlinu na sastanku sa Zelenskim i evropskim liderima

Blic pre 12 minuta
Opšti haos na auto-putu Kamionu pukla guma, nastao karambol: Sedam vozila učestvovalo u jezivoj nesreći, jedan muškarac…

Opšti haos na auto-putu Kamionu pukla guma, nastao karambol: Sedam vozila učestvovalo u jezivoj nesreći, jedan muškarac poginuo, pet osoba povređeno (foto, video)

Blic pre 2 minuta
Određen pritvor mladiću (23) iz BiH: U prevrtanju čamca na Savi troje migranata poginulo, spaseni bili u teškom stanju…

Određen pritvor mladiću (23) iz BiH: U prevrtanju čamca na Savi troje migranata poginulo, spaseni bili u teškom stanju! Strašni prizori (video)

Kurir pre 42 minuta