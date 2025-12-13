Putinovim dekretom stranci za boravak u Rusiji moraju da potpišu ugovor sa vojskom: "Povećava mobilizaciju"

Radio 021 pre 31 minuta  |  Beta
Ruski predsednik Vladimir Putin je prošlog meseca izdao dekret kojim se od mnogih stranih muškaraca koji traže stalni boravak u Rusiji ili državljanstvo zahteva da potpišu ugovor s vojskom, u jeku rata protiv Ukrajine.

Državni i privatni mediji u Rusiji gotovo da nisu pomenuli taj zahtev, koji je vrlo neuobičajen u međunarodnoj praksi, otkako je Putin 5. novembra potpisao Dekret br. 821, pokazalo je istraživanje Radija Slobodna Evropa (RSE). Ipak, nova mera već primorava migrante koji su izgradili svoje živote u Rusiji da biraju između regrutacije i napuštanja zemlje, otkrili su istraživačka jedinica RSE u Rusiji - Sistema, i njegova ruskojezična jedinica koja pokriva Centralnu
