Uništenje EU se "krčka" u Trampovoj kuhinji: Odabrao je četiri države za to, a svi se pitaju zašto je preskočio ove dve?!

Stručnjaci smatraju da cilj ove strategije nije izlazak ovih zemalja iz EU, već postupno slabljenje evropske integracije Mađarska, Italija, Poljska i Austrija su identifikovane kao ključne zemlje u potencijalnom podkopavanju autoriteta EU Transatlantski odnosi ozbiljno su narušeni još od ponovnog dolaska Donalda Trampa na vlast.

Objavljivanje Nacionalne strategije bezbednosti (NSS) 4. decembra 2025. godine mnogi evropski političari doživeli su kao otvorenu uvredu. U tom strateškom dokumentu, koji svaka američka administracija mora da podnese Kongresu, Trampova vlada opisuje Evropu kao kontinent u raspadu. Doslovno se govori o "cenzuri" slobodnog izražavanja u Evropi, "potiskivanju političke opozicije" i verovatnom "nestanku civilizacije" zbog aktuelne migracione politike. Sada je, međutim,