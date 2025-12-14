Ukrajina vratila 16 kvadratnih kilometara u Pokrovsku; Orban: Korišćenje ruske imovine objava rata

RTS pre 1 sat
Ukrajina vratila 16 kvadratnih kilometara u Pokrovsku; Orban: Korišćenje ruske imovine objava rata

Rat u Ukrajini – 1.390. dan. Ukrajinska vojska saopštila je da je za nekoliko nedelja uspela da povrati kontrolu nad oko 16 kvadratnih kilometara u severnom delu Pokrovska u Donjeckoj oblasti. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da bi svaki pokušaj posezanja za zamrznutim ruskim sredstvima predstavljao "objavu rata".

Nastavljaju se borbe na istoku Ukrajine. Više od milion Ukrajinaca ostalo je bez električne energije nakon masovnog ruskog napada širom zemlje. Međunarodna agencija za atomsku energiju istovremeno je upozorila da je nuklearna elektrana Zaporožje privremeno ostala bez struje nakon napada, ali da su naknadno dalekovodne veze ponovo uspostavljene. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ruske snage lansirale više od 450 bespilotnih letelica i 30 raketa
