Rusi blokirali izlaz preostalim ukrajinskim vojnicima iz Severska; da li će i kada papa doći u Kijev

RTS pre 1 sat
Rat u Ukrajini – 1.390. dan. Generalštab Ukrajine potvrdio je da je napadnuta Afipska rafinerija nafte u Krasnodarskoj Pokrajini, naftno skladište Urjupinsk u Volgogradskoj oblasti, kao i ruski objekti i mete na privremeno okupiranim teritorijama. Ahilov puk ukrajinskih snaga uništio je cev koju je ruska vojska koristila za infiltraciju u Kupjansk. Ruske snage su masovno KAB-ovima i dronovima napale Odesku oblast. Trupe ruske grupe "Jug" uspostavile su kontrolu vatre nad auto-putem Seversk–Slavjansk,

Zelenski: Ukrajina priprema sastanak sa SAD, radi se na nacrtima dokumenata Ukrajina se priprema za sastanak sa američkom stranom i razrađuje sve detalje zajedničkih nacrta dokumenata, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Zelenski je putem Telegrama naveo da se pažljivo radi na svakom segmentu predloženih dokumenata, ističući da je cilj da svi dogovoreni koraci sa partnerima Ukrajine budu efikasni u obezbeđivanju bezbednosnih garancija
UKRAJINSKA KRIZA: U Berlinu počeo sastanak Zelenskog sa Vitkofom, Kušnerom i Mercom

RTV pre 24 minuta
uživo RAT U UKRAJINI U Berlinu počeo sastanak Zelenskog sa Vitkofom, Kušnerom i Mercom

Euronews pre 29 minuta
Uživo napadnut Krim, trešte eksplozije! Isplivao najmračniji scenario po Evropu

Alo pre 2 sata
Rusi im blokirali izlaz! Ukrajinske snage iz Severska zarobljene na auto-putu

Alo pre 3 sata
Papa potvrdio svoju nameru da poseti Ukrajinu nakon sastanka sa Zelenskim

Politika pre 5 sati
Kijev: Oboreno 110 od 138 lansiranih ruskih dronova

Politika pre 6 sati
Orban upozorava Evropu – ako uzmete ruski novac, to je objava rata

Vesti online pre 8 sati
