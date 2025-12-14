Rusi blokirali izlaz preostalim ukrajinskim vojnicima iz Severska; da li će i kada papa doći u Kijev

Rat u Ukrajini – 1.390. dan. Generalštab Ukrajine potvrdio je da je napadnuta Afipska rafinerija nafte u Krasnodarskoj Pokrajini, naftno skladište Urjupinsk u Volgogradskoj oblasti, kao i ruski objekti i mete na privremeno okupiranim teritorijama. Ahilov puk ukrajinskih snaga uništio je cev koju je ruska vojska koristila za infiltraciju u Kupjansk. Ruske snage su masovno KAB-ovima i dronovima napale Odesku oblast. Trupe ruske grupe "Jug" uspostavile su kontrolu vatre nad auto-putem Seversk–Slavjansk,

Zelenski: Ukrajina priprema sastanak sa SAD, radi se na nacrtima dokumenata Ukrajina se priprema za sastanak sa američkom stranom i razrađuje sve detalje zajedničkih nacrta dokumenata, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Zelenski je putem Telegrama naveo da se pažljivo radi na svakom segmentu predloženih dokumenata, ističući da je cilj da svi dogovoreni koraci sa partnerima Ukrajine budu efikasni u obezbeđivanju bezbednosnih garancija, preneo je