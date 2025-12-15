Vitkof pohvalio napredak tokom razgovora sa Ukrajincima u Berlinu

Danas pre 7 sati
Vitkof pohvalio napredak tokom razgovora sa Ukrajincima u Berlinu
Američki izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) izjavio je večeras da je postignut „veliki napredak“ tokom pet sati razgovora u Berlinu sa ukrajinskom delegacijom koju predvodi predsednik Volodimir Zelenski. „Postignut je veliki napredak“, napisao je Vitkof na platformi Iks (X) posle razgovora u Berlinu usmerenih na pronalaženje diplomatskog rešenja za okončanje rata koji Rusija pokrenula u Ukrajini. Sastanak ukrajinskog predsednika, američkog izaslanika i Džareda
