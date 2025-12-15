Završen razgovor Zelenskog i Amerikanaca: Oglasio se savetnik lidera Ukrajine, ovo je bila ključna tema

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predstavnici američke i nemačke delegacije diskutovali su o mirovnom planu Ukrajinska delegacija priprema detalje predloženih dokumenata za obezbeđivanje bezbednosnih garancija Razgovori ukrajinskih i američkih zvaničnika o predlozima za rešenje rata u Ukrajini završeni su večeras nakon više od pet sati u Berlinu i trebalo bi da se nastave u ponedeljak, izjavio je savetnik ukrajinskog predsednika Dmitro Litvin. Litvin je