Savetnik Zelenskog: Pregovori Ukrajine i SAD u Berlinu završeni, nastavak sutra

Danas pre 3 sata  |  Beta
Savetnik Zelenskog: Pregovori Ukrajine i SAD u Berlinu završeni, nastavak sutra
Razgovori ukrajinskih i američkih zvaničnika o predlozima za rešenje rata u Ukrajini završeni su večeras posle više od pet sati i trebalo bi da budu nastavljeni sutra, izjavio je savetnik ukrajinskog predsednika Dmitro Litvin. „Razgovori su trajali više od pet sati i završili su se večeras dogovorom da se nastave sutra ujutru“, rekao je Litvin novinarima preko aplikacije WhatsApp, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu. Litvin je rekao da će
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Završen razgovor Zelenskog i Amerikanaca: Oglasio se savetnik lidera Ukrajine, ovo je bila ključna tema

Završen razgovor Zelenskog i Amerikanaca: Oglasio se savetnik lidera Ukrajine, ovo je bila ključna tema

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRojtersBerlin

Svet, najnovije vesti »

Markon oštro po Moskvi: "Dok Amerikanci i Evropljani traže mir, Rusija nastavlja svoj agresivni rat, a Ukrajina ostaje čvrsta"…

Markon oštro po Moskvi: "Dok Amerikanci i Evropljani traže mir, Rusija nastavlja svoj agresivni rat, a Ukrajina ostaje čvrsta"

Kurir pre 3 minuta
Izraelska vojska objavila: Ubijena trojica operativaca Hezbolaha u južnom Libanu

Izraelska vojska objavila: Ubijena trojica operativaca Hezbolaha u južnom Libanu

Alo pre 48 minuta
Egipat: predstavljene dve obnovljene statue faraona Amenhotepa trećeg u Luksoru

Egipat: predstavljene dve obnovljene statue faraona Amenhotepa trećeg u Luksoru

Politika pre 13 minuta
Na predsedničkim izborima u Čileu vodi desničar Hose Antonio Kast sa 58 odsto glasova

Na predsedničkim izborima u Čileu vodi desničar Hose Antonio Kast sa 58 odsto glasova

Politika pre 48 minuta
Oglasio se Kremlj o izjavi Rutea

Oglasio se Kremlj o izjavi Rutea

Danas pre 1 sat