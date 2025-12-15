Savetnik Zelenskog: Pregovori Ukrajine i SAD u Berlinu završeni, nastavak sutra

Razgovori ukrajinskih i američkih zvaničnika o predlozima za rešenje rata u Ukrajini završeni su večeras posle više od pet sati i trebalo bi da budu nastavljeni sutra, izjavio je savetnik ukrajinskog predsednika Dmitro Litvin. „Razgovori su trajali više od pet sati i završili su se večeras dogovorom da se nastave sutra ujutru“, rekao je Litvin novinarima preko aplikacije WhatsApp, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu. Litvin je rekao da će