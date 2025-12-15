Drugi dan razgovora delegacija Ukrajine i SAD u Berlinu; Vitkof: Postignut veliki napredak

Rat u Ukrajini – 1.391. dan. Razgovori ukrajinskih i američkih zvaničnika u Berlinu o mogućem mirovnom sporazumu nastavljaju se danas. Jučerašnji sastanak trajao je više od pet sati. Američki izaslanik Stiv Vitkof kaže da je u razgovorima "postignut veliki napredak".

Rusija tokom noći oborila 130 dronova iznad 11 regiona i Kaspijskog jezera Ruske snage oborile su tokom noći 130 ukrajinskih dronova iznad 11 regiona i iznad Kaspijskog jezera, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. Najviše ukrajinskih bespilotnih letelica, 38, oboreno je u Astrahanjskoj oblasti, dok je po 25 oboreno u Brjanskoj oblasti i iznad Moskovske oblasti, uključujući 15 koje su letele za Moskvu. Rusko Ministarstvo odbrane navodi da, kao odgovor na napade