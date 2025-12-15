Drugi dan razgovora delegacija Ukrajine i SAD u Berlinu; Vitkof: Postignut veliki napredak

RTS pre 1 sat
Drugi dan razgovora delegacija Ukrajine i SAD u Berlinu; Vitkof: Postignut veliki napredak

Rat u Ukrajini – 1.391. dan. Razgovori ukrajinskih i američkih zvaničnika u Berlinu o mogućem mirovnom sporazumu nastavljaju se danas. Jučerašnji sastanak trajao je više od pet sati. Američki izaslanik Stiv Vitkof kaže da je u razgovorima "postignut veliki napredak".

Rusija tokom noći oborila 130 dronova iznad 11 regiona i Kaspijskog jezera Ruske snage oborile su tokom noći 130 ukrajinskih dronova iznad 11 regiona i iznad Kaspijskog jezera, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. Najviše ukrajinskih bespilotnih letelica, 38, oboreno je u Astrahanjskoj oblasti, dok je po 25 oboreno u Brjanskoj oblasti i iznad Moskovske oblasti, uključujući 15 koje su letele za Moskvu. Rusko Ministarstvo odbrane navodi da, kao odgovor na napade
RAT U UKRAJINI Rusija tokom noći oborila 130 ukrajinksih dronova iznad 11 regiona i Kaspijskog jezera

uživo RAT U UKRAJINI Rusija tokom noći oborila 130 ukrajinksih dronova iznad 11 regiona i Kaspijskog jezera

Euronews pre 14 minuta
Neprijatelj pred vratima: Sve se rešava u Berlinu

Neprijatelj pred vratima: Sve se rešava u Berlinu

Alo pre 10 minuta
Ukrajina i SAD pregovaraju u Berlinu: Jučerašnji sastanak trajao pet sati, Zelenski odustaje od članstva u NATO?

Uživo Ukrajina i SAD pregovaraju u Berlinu: Jučerašnji sastanak trajao pet sati, Zelenski odustaje od članstva u NATO?

Alo pre 20 minuta
Rusija oborila 130 dronova iznad 11 regiona i Kaspijskog jezera

Rusija oborila 130 dronova iznad 11 regiona i Kaspijskog jezera

Politika pre 50 minuta
Danas nastavak razgovora o okončanju rata u Ukrajini, u Berlin stižu evropski lideri

Danas nastavak razgovora o okončanju rata u Ukrajini, u Berlin stižu evropski lideri

Politika pre 34 minuta
UKRAJINSKA KRIZA Drugi dan razgovora delegacija Ukrajine i SAD u Berlinu; Rusija tokom noći oborila 130 dronova

UKRAJINSKA KRIZA Drugi dan razgovora delegacija Ukrajine i SAD u Berlinu; Rusija tokom noći oborila 130 dronova

RTV pre 1 sat
Vitkof pohvalio napredak tokom razgovora sa Ukrajincima u Berlinu

Vitkof pohvalio napredak tokom razgovora sa Ukrajincima u Berlinu

Danas pre 8 sati
