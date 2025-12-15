UKRAJINSKA KRIZA - Završena druga runda pregovora ukrajinske i američke delegacije u Berlinu; Rusija tokom noći oborila 130 dronova

BERLIN,KIJEV,MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.391. dan. Razgovori ukrajinske delegacije koju je predvodio predsednik te zemlje Volodimir Zelenski i američke delegacije na čelu sa američkim specijalnim izaslanikom Stivom Vitkofom i zetom američkog predsednika Donalda Trampa Džaredom Kušnerom, a povodom plana za okončanje rata u Ukrajini okončani su danas, preneo je Gardijan.

Pozivajući se na neimenovani diplomatski izvor, britanski list navodi da je stav američke delegacije tokom pregovora povodom Luganske i Donjeske oblasti ostao nepromenjen, odnosno da se od Kijeva zahteva da preda kontrolu nad tim oblastima Moskvi, kao jedan od uslova na koji Ukrajina mora da pristane. Ukrajina pokušava da se odupre zahtevu da povuče trupe iz tih oblasti koje se kolektivno nazivaju Donbas, a koje Rusija kontroliše u najvećoj meri, ali ne u