Odbrambene snage: Oko 200 ruskih vojnika blokirano u Kupjansku; koliko se Ukrajinaca protivi povlačenju iz Donbasa

Rat u Ukrajini – 1.391. dan. Oko 200 ruskih vojnika blokirano je u Kupjansku, saopštavaju odbrambene snage Ukrajine. Nastavljeni su mirovni pregovori ukrajinskih i američkih zvaničnika u Berlinu. Tri četvrtine Ukrajinaca protivi se mirovnom planu, koji će, između ostalog, uključivati povlačenje trupa iz Donbasa, navodi se u najnovijem istraživanju Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju.

EU usvojila sankcije kompanijama i pojedincima iz ruske "flote u senci" Evropska unija usvojila je sankcije prema kompanijama i pojedincima optuženim da upravaljju ruskom "flotom u senci" u okviru koje tankeri sa naftom zaobilaze zapadne sankcije, naveli su neimenovani zvaničnik Unije, kao i Službeni list EU. Sankcijama je obuhvaćeno devet osoba koje omogućavaju delovanje flote u senci, pri čemu se misli na biznismene povezane sa ruskim naftnim kompanijama Rosnjeft