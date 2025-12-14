Pojašnjava se da ukrajinska grupacija u Slavjansku nije u mogućnosti da pruži pomoć jedinicama ukrajinskih oružanih snaga koje se povlače iz Severska

Trupe ruske grupe "Jug" uspostavile su kontrolu vatre nad autoputem Seversk-Slavjansk, odsecajući puteve za bekstvo preostalih ukrajinskih jedinica iz grada, saopštio je izviđački oficir iz grupe. "Zbog kontrole vatre glavnih pravaca iz Severska i trenutnih nepovoljnih vremenskih uslova, neprijatelj ne može da koristi zemljane puteve za povlačenje; ostaci malih ukrajinskih grupa su blokirani“, rekao je oficir za RIA Novosti. Pojašnjava se da ukrajinska grupacija u