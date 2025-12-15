Izraelska vojska objavila: Ubijena trojica operativaca Hezbolaha u južnom Libanu

Alo pre 47 minuta
Izraelska vojska objavila: Ubijena trojica operativaca Hezbolaha u južnom Libanu

Ističe se da je u napadu ubijen Zakarija Jahja el-Hadž

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su danas ubile trojicu operativaca libanske militantne grupe Hezbolah u južnom Libanu. U saopštenju se navodi da su operativci Hezbolaha ubijeni u tri odvojena napada dronovima, preneo je Tajms of Izrael. Ističe se da je u napadu u blizini sela Džuaije ubijen Zakarija Jahja el-Hadž, za koga izraelska vojska navodi da je bio visoki operativac Hezbolaha na tom području, prenosi Tanjug.
Otvori na alo.rs

Pročitajte još

Predsednički izbori u Čileu: Vodi desničar sa 58 odsto glasova

Predsednički izbori u Čileu: Vodi desničar sa 58 odsto glasova

Alo pre 1 sat
Hamas zatražio pravo da zadrži svoje oružje kao preduslov za nastavak primirja u Pojasu Gaze

Hamas zatražio pravo da zadrži svoje oružje kao preduslov za nastavak primirja u Pojasu Gaze

Danas pre 3 sata
Ugrožen prekid vatre

Ugrožen prekid vatre

Danas pre 4 sati
Albaneze: U ponedeljak će zastave biti na pola koplja u znak žalosti

Albaneze: U ponedeljak će zastave biti na pola koplja u znak žalosti

Alo pre 1 dan
Hamas zatražio pravo da zadrži svoje oružje kao preduslov za nastavak primirja u Pojasu Gaze

Hamas zatražio pravo da zadrži svoje oružje kao preduslov za nastavak primirja u Pojasu Gaze

Nova pre 2 sata
"Oko mene su razneti mozgovi": Ispovest Vladimira koji je svedoči masakru na plaži u Sidneju: "Zlo je došlo. Ovo je pokolj!"…

"Oko mene su razneti mozgovi": Ispovest Vladimira koji je svedoči masakru na plaži u Sidneju: "Zlo je došlo. Ovo je pokolj!" (foto, video)

Blic pre 2 sata
Netanjahu: Izrael se bliži završetku prve faze Trampovog mirovnog plana

Netanjahu: Izrael se bliži završetku prve faze Trampovog mirovnog plana

Newsmax Balkans pre 2 sata

Ključne reči

LibanIzraelHezbolahTanjug

Svet, najnovije vesti »

Markon oštro po Moskvi: "Dok Amerikanci i Evropljani traže mir, Rusija nastavlja svoj agresivni rat, a Ukrajina ostaje čvrsta"…

Markon oštro po Moskvi: "Dok Amerikanci i Evropljani traže mir, Rusija nastavlja svoj agresivni rat, a Ukrajina ostaje čvrsta"

Kurir pre 2 minuta
Izraelska vojska objavila: Ubijena trojica operativaca Hezbolaha u južnom Libanu

Izraelska vojska objavila: Ubijena trojica operativaca Hezbolaha u južnom Libanu

Alo pre 47 minuta
Egipat: predstavljene dve obnovljene statue faraona Amenhotepa trećeg u Luksoru

Egipat: predstavljene dve obnovljene statue faraona Amenhotepa trećeg u Luksoru

Politika pre 12 minuta
Na predsedničkim izborima u Čileu vodi desničar Hose Antonio Kast sa 58 odsto glasova

Na predsedničkim izborima u Čileu vodi desničar Hose Antonio Kast sa 58 odsto glasova

Politika pre 47 minuta
Oglasio se Kremlj o izjavi Rutea

Oglasio se Kremlj o izjavi Rutea

Danas pre 1 sat