Izraelska vojska objavila: Ubijena trojica operativaca Hezbolaha u južnom Libanu

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su danas ubile trojicu operativaca libanske militantne grupe Hezbolah u južnom Libanu. U saopštenju se navodi da su operativci Hezbolaha ubijeni u tri odvojena napada dronovima, preneo je Tajms of Izrael. Ističe se da je u napadu u blizini sela Džuaije ubijen Zakarija Jahja el-Hadž, za koga izraelska vojska navodi da je bio visoki operativac Hezbolaha na tom području, prenosi Tanjug.