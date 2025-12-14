Papa potvrdio svoju nameru da poseti Ukrajinu nakon sastanka sa Zelenskim

Izrazio je nadu da će se uložiti svi napori za pravedan i trajan mir

KASTEL GANDOLFO - Papa Lav XIV je izjavio da je Vatikan već pripremio aranžmane za put u Ukrajinu, na koji će on krenuti četiri dana nakon svog sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim, ali da postoje teškoće povezane sa bezbednosnim problemima u toj zemlji, u kojoj od februara 2022. godine traje rat. „Nadam se, ali ne znam kada. Moramo biti realni u vezi sa ovim stvarima”, rekao je papa novinarima prilikom privatne audijencije optičara, koja je