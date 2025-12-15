Markon oštro po Moskvi: "Dok Amerikanci i Evropljani traže mir, Rusija nastavlja svoj agresivni rat, a Ukrajina ostaje čvrsta"…

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je večeras da je u telefonskom razgovoru sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim rekao da će Pariz nastaviti da podržava Kijev u cilju postizanja čvrstog i trajnog mira. "Francuska jeste i nastaviće da stoji uz Ukrajinu kako bi izgradila čvrst i trajan mir sposoban da garantuje bezbednost i suverenitet Ukrajine i Evrope na duži rok. Zahvaljujem se svim pregovaračima - ukrajinskim, evropskim i američkim - koji rade