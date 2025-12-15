Makron: Francuska će nastaviti podršku Ukrajini za čvrst i trajan mir

Danas pre 7 sati
Makron: Francuska će nastaviti podršku Ukrajini za čvrst i trajan mir
Predsednik Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) izjavio je večeras da je u telefonskom razgovoru sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim rekao da će Francuska nastaviti da podržava Ukrajinu u cilju postizanja čvrstog i trajnog mira. „Francuska jeste i nastaviće da stoji uz Ukrajinu kako bi izgradila čvrst i trajan mir sposoban da garantuje bezbednost i suverenitet Ukrajine i Evrope na duži rok. Zahvaljujem se svim pregovaračima – ukrajinskim, evropskim
Kurir pre 3 minuta
Kurir pre 3 minuta
