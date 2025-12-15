Egipat: predstavljene dve obnovljene statue faraona Amenhotepa trećeg u Luksoru

Džinovske statue visoke su 14,5 metara i 13,6 metara a nalaze se na ulazu u kraljev hram na zapadnoj obali Nila

LUKSOR – Egipatske vlasti danas su predstavile dve obnovljene monumentalne statue faraona Amenhotepa trećeg u gradu Luksoru, u okviru najnovijih arheoloških manifestacija čiji cilj je da privuku još turista u tu zemlju. Džinovske statue od alabastera, poznate kao Kolosi iz Memnona, rekontruisane su u sklopu projekta obnove koji je trajao oko dve decenije, preneo je AP. Statue predstavljaju Amenhotepa trećeg koji je vladao drevnim Egiptom pre oko 3.400 godina. „Mi