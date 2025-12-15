Egipat predstavio restaurirane kolosalne statue faraona u Luksoru

Egipatske vlasti su danas predstavile restaurirane dve kolosalne statue istaknutog faraona u južnom gradu Luksoru, najnovije u nizu vladinih arheoloških dešavanja koji imaju za cilj privlačenje više turista u zemlju.

Džinovske statue od alabastera, poznate kao Memnonovi kolosi, ponovo su sastavljene u projektu renoviranja koji je trajao oko dve decenije. One predstavljaju Amenhotepa III, koji je vladao drevnim Egiptom pre oko 3.400 godina. „Danas zapravo slavimo završetak i podizanje ove dve kolosalne statue“, rekao je za Asošijejted pres Mohamed Ismail, generalni sekretar Vrhovnog saveta za antikvitete, pre ceremonije. Ismail je rekao da su kolosi od velikog značaja za Luksor,