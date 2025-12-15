Egipat predstavio restaurirane kolosalne statue faraona u Luksoru

Danas pre 7 sati  |  Beta-AP
Egipat predstavio restaurirane kolosalne statue faraona u Luksoru

Egipatske vlasti su danas predstavile restaurirane dve kolosalne statue istaknutog faraona u južnom gradu Luksoru, najnovije u nizu vladinih arheoloških dešavanja koji imaju za cilj privlačenje više turista u zemlju.

Džinovske statue od alabastera, poznate kao Memnonovi kolosi, ponovo su sastavljene u projektu renoviranja koji je trajao oko dve decenije. One predstavljaju Amenhotepa III, koji je vladao drevnim Egiptom pre oko 3.400 godina. „Danas zapravo slavimo završetak i podizanje ove dve kolosalne statue“, rekao je za Asošijejted pres Mohamed Ismail, generalni sekretar Vrhovnog saveta za antikvitete, pre ceremonije. Ismail je rekao da su kolosi od velikog značaja za Luksor,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Egipat: predstavljene dve obnovljene statue faraona Amenhotepa trećeg u Luksoru

Egipat: predstavljene dve obnovljene statue faraona Amenhotepa trećeg u Luksoru

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Egipat

Svet, najnovije vesti »

Kadirov otkrio da li će i dalje biti predsednik Čečenije: "Sit sam ove vlade i služenja narodu..." Jedan čovek će odlučiti o…

Kadirov otkrio da li će i dalje biti predsednik Čečenije: "Sit sam ove vlade i služenja narodu..." Jedan čovek će odlučiti o njegovoj sudbini

Kurir pre 35 minuta
Horor u Kolumbiji: Najmanje 10 osoba poginulo kada je školski autobus pao sa litice

Horor u Kolumbiji: Najmanje 10 osoba poginulo kada je školski autobus pao sa litice

Telegraf pre 45 minuta
Raspuštena demokrastka stranka na kineskoj teritoriji! Čak 97 odsto članova glasalo za njeno gašenje

Raspuštena demokrastka stranka na kineskoj teritoriji! Čak 97 odsto članova glasalo za njeno gašenje

Kurir pre 1 sat
Tajland razmatra ukidanje izvoza goriva u Kambodžu: moguća blokada isporuka zbog eskalacije pograničnog sukoba

Tajland razmatra ukidanje izvoza goriva u Kambodžu: moguća blokada isporuka zbog eskalacije pograničnog sukoba

Kurir pre 2 sata
Markon oštro po Moskvi: "Dok Amerikanci i Evropljani traže mir, Rusija nastavlja svoj agresivni rat, a Ukrajina ostaje čvrsta"…

Markon oštro po Moskvi: "Dok Amerikanci i Evropljani traže mir, Rusija nastavlja svoj agresivni rat, a Ukrajina ostaje čvrsta"

Kurir pre 2 sata