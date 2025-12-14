Ambasador Srbije u Australiji: Među žrtvama zločina u Sidneju nema srpskih državljana

Ambasador Srbije u Australiji: Među žrtvama zločina u Sidneju nema srpskih državljana
Ambasador Srbije u Australiji Rade Stefanović izjavio je danas za list Kurir da među poginulima i povređenima, u napadu na plaži Bondi u Sidneju, nema srpskih državljana . „Uspostavljen je krizni centar, a naša diplomatsko-konzularna predstavništva, kao i predstavništva drugih zemalja, u stalnom su kontaktu kako bi dobili informacije o svojim državljanima“, rekao je Stefanović. U masovnom ubistvu koje se desilo na plaži Bondi u Sidneju, tokom proslave jevrejskog
