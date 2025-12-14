Hrabri prolaznik zaustavio napadača iz Sidneja! Nestvarni snimci sa plaže: Video muškarca koji je izvršio masakr, bacio se na njega i oteo mu pušku

Blic
Hrabri prolaznik zaustavio napadača iz Sidneja! Nestvarni snimci sa plaže: Video muškarca koji je izvršio masakr, bacio se na…

Jedan napadač je likvidiran, dok je drugi uhvaćen i nalazi se u pritvoru Snimci s mesta događaja pokazuju reakcije policije i lokalnih stanovnika u zaustavljanju napadača Australijska policija izdala je hitno upozorenje građanima da izbegavaju poznatu sidnejsku plažu Bondi nakon oružanog napada u kojem je najmanje devet osoba ubijeno.

Prema izveštajima policije, pucnjava se dogodila povodom proslave Hanuke. Dvojica napadača otvorila su vatru na plaži u Sidneju. Jedan od njih je likvidiran, dok je drugi u pritvoru. Svedoci tvrde da je ispaljeno više od 50 metaka u masu od oko 1.000 ljudi. Sa mesta pucnjave stiže sve više snimaka, među kojima i onaj na kojoj se vidi kako policajci pružaju pomoć napadačima. U međuvremenu se pojavio i snimak na kom se vidi lokalni stanovnik koji zaustavlja jednog od
