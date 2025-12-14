Ovaj potez će razbesneti Putina! Članica NATO šalje vojsku na granice Poljske! Stiglo upozorenje: "Sve zemlje koje su pripadale Sovjetskom savezu..."

Blic pre 4 sati
Ovaj potez će razbesneti Putina! Članica NATO šalje vojsku na granice Poljske! Stiglo upozorenje: "Sve zemlje koje su…

Nemački vojnici neće učestvovati u borbenim zadacima, fokusirajući se isključivo na odbrambene aktivnosti Operacija je deo poljskog programa istočnog jačanja granice vrednog 2,3 milijarde evra Nemačka će od aprila 2026. poslati nekoliko desetina vojnika u Poljsku kako bi podržala operaciju Istočni štit, piše "Politko".

Prema navodima ovog lista, misija, koja će trajati do kraja 2027. godine, biće fokusirana na inženjerske zadatke, uključujući kopanje rovova, postavljanje bodljikave žice i izgradnju protivtenkovskih prepreka. Prema rečima potparola ministarstva, nemački vojnici neće učestvovati u borbenim zadacima, već će se koncentrisati na izgradnju odbrambenih položaja. Ova operacija deo je poljskog programa Istočni štit, vrednog 2,3 milijarde evra, koji je Varšava pokrenula
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Nemačka šalje trupe da ojačaju istočnu granicu Poljske

Nemačka šalje trupe da ojačaju istočnu granicu Poljske

Politika pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATONemačkaVaršavaPoljska

Svet, najnovije vesti »

Otkrivena misteriozna staza Neverovatno: Savršeno je oblikovana, a 20 godina niko nije znao za nju

Otkrivena misteriozna staza Neverovatno: Savršeno je oblikovana, a 20 godina niko nije znao za nju

Blic pre 1 minut
Hiljade ljudi na ulicama! Masovni protesti u Mađarskoj: Demonstranti marširali do Orbanove kancelarije, svi traže samo jedno…

Hiljade ljudi na ulicama! Masovni protesti u Mađarskoj: Demonstranti marširali do Orbanove kancelarije, svi traže samo jedno (foto)

Blic pre 51 minuta
Drama u Americi! Više mrtvih i ranjenih u pucnjavi na univerzitetu Oglasio se Tramp: "Bog blagoslovio žrtve i porodice…

Drama u Americi! Više mrtvih i ranjenih u pucnjavi na univerzitetu Oglasio se Tramp: "Bog blagoslovio žrtve i porodice žrtava!" (video, foto)

Kurir pre 0 minuta
Oglasio se američki senator: Kineski "Tajfun od soli" i dalje hara u SAD!

Oglasio se američki senator: Kineski "Tajfun od soli" i dalje hara u SAD!

Kurir pre 1 minut
"Tramp je znao za epstajnove zločine": Većina Amerikanaca sumnja u predsednika, ne veruju da "nije bio obevešten"

"Tramp je znao za epstajnove zločine": Većina Amerikanaca sumnja u predsednika, ne veruju da "nije bio obevešten"

Kurir pre 1 minut