Ovaj potez će razbesneti Putina! Članica NATO šalje vojsku na granice Poljske! Stiglo upozorenje: "Sve zemlje koje su pripadale Sovjetskom savezu..."

Nemački vojnici neće učestvovati u borbenim zadacima, fokusirajući se isključivo na odbrambene aktivnosti Operacija je deo poljskog programa istočnog jačanja granice vrednog 2,3 milijarde evra Nemačka će od aprila 2026. poslati nekoliko desetina vojnika u Poljsku kako bi podržala operaciju Istočni štit, piše "Politko".

Prema navodima ovog lista, misija, koja će trajati do kraja 2027. godine, biće fokusirana na inženjerske zadatke, uključujući kopanje rovova, postavljanje bodljikave žice i izgradnju protivtenkovskih prepreka. Prema rečima potparola ministarstva, nemački vojnici neće učestvovati u borbenim zadacima, već će se koncentrisati na izgradnju odbrambenih položaja. Ova operacija deo je poljskog programa Istočni štit, vrednog 2,3 milijarde evra, koji je Varšava pokrenula