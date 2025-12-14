Nemačka šalje trupe da ojačaju istočnu granicu Poljske

Nekoliko desetina nemačkih vojnika pridružiće se poljskoj misiji „Istočni štit” od aprila 2026. godine

Nemačka šalje vojnike da ojačaju istočnu granicu Poljske sa Belorusijom i Rusijom, objavili su danas nemački mediji. Nekoliko desetina nemačkih vojnika pridružiće se poljskoj misiji "Istočni štit" od aprila 2026. godine, a misija će trajati do kraja 2027. godine, objavio je Dojče vele, pozivajući se na nemačko Ministarstvo odbrane. Nemačke trupe će se fokusirati na inženjerske radove, prema rečima portparola ministarstva, prenosi briselski portal Politiko.