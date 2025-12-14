Nemačka šalje trupe da ojačaju istočnu granicu Poljske

Politika pre 1 sat
Nemačka šalje trupe da ojačaju istočnu granicu Poljske

Nekoliko desetina nemačkih vojnika pridružiće se poljskoj misiji „Istočni štit” od aprila 2026. godine

Nemačka šalje vojnike da ojačaju istočnu granicu Poljske sa Belorusijom i Rusijom, objavili su danas nemački mediji. Nekoliko desetina nemačkih vojnika pridružiće se poljskoj misiji "Istočni štit" od aprila 2026. godine, a misija će trajati do kraja 2027. godine, objavio je Dojče vele, pozivajući se na nemačko Ministarstvo odbrane. Nemačke trupe će se fokusirati na inženjerske radove, prema rečima portparola ministarstva, prenosi briselski portal Politiko.
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Ovaj potez će razbesneti Putina! Članica NATO šalje vojsku na granice Poljske! Stiglo upozorenje: "Sve zemlje koje su…

Ovaj potez će razbesneti Putina! Članica NATO šalje vojsku na granice Poljske! Stiglo upozorenje: "Sve zemlje koje su pripadale Sovjetskom savezu..."

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BelorusijaBriselRusijaNemačkaPoljska

Svet, najnovije vesti »

Najmanje dvoje mrtvih na Univerzitetu Braun! Opsadno stanje u Americi, policija traga za napadačem: Osam osoba u kritičnom…

Najmanje dvoje mrtvih na Univerzitetu Braun! Opsadno stanje u Americi, policija traga za napadačem: Osam osoba u kritičnom stanju (foto, video)

Blic pre 20 minuta
Više osoba upucano na univerzitetu u Americi! Svedoci opisali horor scene: Jedan je ležao na zemlji, drugi su bili na nosilima…

Više osoba upucano na univerzitetu u Americi! Svedoci opisali horor scene: Jedan je ležao na zemlji, drugi su bili na nosilima (foto, video)

Blic pre 20 minuta
"Tramp je znao za epstajnove zločine": Većina Amerikanaca sumnja u predsednika, ne veruju da "nije bio obevešten"

"Tramp je znao za epstajnove zločine": Većina Amerikanaca sumnja u predsednika, ne veruju da "nije bio obevešten"

Kurir pre 10 minuta
Pentagon: Dva američka vojnika i prevodilac ubijeni

Pentagon: Dva američka vojnika i prevodilac ubijeni

Danas pre 20 minuta
Drama u Americi! Više mrtvih i ranjenih u pucnjavi na univerzitetu. Oglasio se Tramp: "Bog blagoslovio žrtve i porodice…

Drama u Americi! Više mrtvih i ranjenih u pucnjavi na univerzitetu. Oglasio se Tramp: "Bog blagoslovio žrtve i porodice žrtava!" (video, foto)

Kurir pre 20 minuta