Najmanje dvoje mrtvih na Univerzitetu Braun! Opsadno stanje u Americi, policija traga za napadačem: Osam osoba u kritičnom stanju (foto, video)

Univerzitet Braun je izdao upozorenje studentima da ostanu u skrivenim i bezbednim prostorima Federalne službe, uključujući FBI, pomažu u istrazi vezanoj za incident Dve osobe su ubijene, a osam je ranjeno i nalaze se u kritičnom stanju nakon pucnjave koja se dogodila na Univerzitetu Braun na Roud Ajlendu u Americi, prenosi Si-En-En.

Uprava kampusa upozorila je studente na aktivnog strelca i pozvala ih da ostanu skriveni do daljnjeg, i da zaključaju vrata i isključe telefone, prenosi CNN. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je da je obavešten o pucnjavi. Tramp je u svojoj prvoj objavi rekao da je osumnjičen priveden. Ubrzo se ispravio i dodao: "Osumnjičeni NIJE u pritvoru", stoji u njegovoj najnovijoj objavi. Federalne agencije za sprovođenje zakona, uključujući FBI i