Drama u Americi! Više mrtvih i ranjenih u pucnjavi na univerzitetu Oglasio se Tramp: "Bog blagoslovio žrtve i porodice žrtava!" (video, foto)

Kurir pre 1 minut  |  CBC news
Više ljudi je upucano u blizini Univerziteta Braun u Providensu, u saveznoj državi Roud Ajlend, saopštila je policija Providensa.

Policija nije otkrila tačan broj. "Višestruko je pucano u oblasti Univerziteta Braun", saopštila je policija. "Aktivna je istraga. Molimo vas da se sklonite ili izbegavate područje do daljeg", dodaje policija. Dve osobe su ubijene, a osam je kritično posle pucnjave u blizini Univerziteta Braun u Providensu, u saveznoj državi Roud Ajlend, rekao je gradonačelnik Providensa Bret Smajli. Napadač nije u pritvoru, rekao je gradonačelnik. Izdato upozorenje "U blizini
Blic pre 1 sat
Blic pre 1 sat
Politika pre 1 sat
Blic pre 2 sata
Blic pre 1 minut
Blic pre 51 minuta
Kurir pre 1 minut
Kurir pre 1 minut
Kurir pre 1 minut