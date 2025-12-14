Drama u Americi! Više mrtvih i ranjenih u pucnjavi na univerzitetu Oglasio se Tramp: "Bog blagoslovio žrtve i porodice žrtava!" (video, foto)

Više ljudi je upucano u blizini Univerziteta Braun u Providensu, u saveznoj državi Roud Ajlend, saopštila je policija Providensa.

Policija nije otkrila tačan broj. "Višestruko je pucano u oblasti Univerziteta Braun", saopštila je policija. "Aktivna je istraga. Molimo vas da se sklonite ili izbegavate područje do daljeg", dodaje policija. Dve osobe su ubijene, a osam je kritično posle pucnjave u blizini Univerziteta Braun u Providensu, u saveznoj državi Roud Ajlend, rekao je gradonačelnik Providensa Bret Smajli. Napadač nije u pritvoru, rekao je gradonačelnik. Izdato upozorenje "U blizini