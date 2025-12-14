Vlasti tragaju za osumnjičenim nakon što je više ljudi upucano u blizini Univerziteta

Uprava kampusa upozorila je studente na aktivnog strelca i pozvala ih da ostanu skriveni do daljnjeg, i da zaključaju vrata i isključe telefone

Potraga za osumnjičenim i dalje je u toku, nakon pucnjave na Univerzitetu Braun u gradu Providens na Roud Ajlendu u SAD, saopštili su zvaničnici kampusa. Lokalna policija navela je da je više ljudi upucano, ali nije navela više detalja. Uprava kampusa upozorila je studente na aktivnog strelca i pozvala ih da ostanu skriveni do daljnjeg, i da zaključaju vrata i isključe telefone, prenosi CNN. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je da je