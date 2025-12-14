Pentagon: Dva američka vojnika i prevodilac ubijeni

Dva pripadnika američke vojske i jedan civilni prevodilac su danas ubijeni ;u napadu Islamske države u Siriji, kod Palmire, ;gde su obavljali antiterorističke operacije, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Vašingronu.

Tri vojnika su ranjena, rekao je portparol Pentagona Šon Parnel. Ministar odbrane Pit Hegset je rekao ;da su napadača ubile „partnerske snage“ – Sirije.Arapski mediji prenose da su napad izvele snage Islamske države i da ranjenih ima i među sirijskim vojnicima koji su bili u patroli s američkim. ; Nevladina Sirijska opservatorija za ljudska prava čije je sedište ;u Velikoj Britniji, objavila je da je napadač bio pripadnik sirijskih snaga bezbednosti. Stotine