Dva američka vojnika i prevodilac ubijeni u Siriji. Oglasio se Tramp: Uslediće ozbiljna odmazda!

Blic pre 6 sati
Dva američka vojnika i prevodilac ubijeni u Siriji. Oglasio se Tramp: Uslediće ozbiljna odmazda!

Napad je rezultat akcije usamljenog napadača ISIS-a, koji je potom likvidiran.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, ISIS i dalje raspolaže sa između 5.000 i 7.000 boraca u Siriji i Iraku Dva pripadnika američke vojske i jedan američki civil koji je radio kao prevodilac ubijeni su danas nakon što je u sirijskom gradu Palmiri otvorena vatra na američke i sirijske snage tokom misije u centralnom delu Sirije, saopštili su američki vojni zvaničnici. Portparol Pentagona Šon Parnel naveo je na mreži X da se napad dogodio tokom "sastanka sa ključnim
Danas pre 4 sati
Danas pre 8 sati
