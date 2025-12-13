"Ovo je objava rata Rusiji", Orban se dramatično oglasio nakon poteza lidera EU

Mađarski premijer Viktor Orban u subotu je plan Evropske unije o zapleni zamrznute ruske imovine ocenio "objavom rata".

Orban je pritom oštro kritikovao evropske čelnike, izdvojivši nemačkog kancelara Fridriha Merca, predsednika Evropske narodne stranke Manfreda Vebera te predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, izvestio je list Mađar Nemzet. Prema njegovim rečima, evropsko vodstvo daje prednost zaduživanju na finansijskim tržištima umesto ozbiljne procene sposobnosti pojedinih država članica da finansiraju nastavak rata u Ukrajini. "Postoji ruski novac, ili mogućnost