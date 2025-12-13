Iran podigao cene benzina prvi put od 2019. godine

Danas pre 2 sata  |  Beta/AP
Iran podigao cene benzina prvi put od 2019. godine

Iran je danas podigao cene subvencionisanog benzina, prvi put od 2019. godine, kada su zbog poskupljenja goriva izbili veliki protesti u kojima je poginulo više od 300 osoba.

Teheran se suočava sa sve većim pritiskom zbog pada vrednosti svoje valute rijala, kao i ekonomskih sankcija uvedenih zbog nuklearnog programa. Novi sistem obračuna uvodi treći nivo cena dugogodišnjem sistemu subvencija u zemlji, što omogućava vozačima da nastave da dobijaju 60 litara benzina mesečno po subvencionisanoj ceni od 15.000 rijala po litru, odnosno oko 35 dinara, a sledećih 100 litara ostaće na 30.000 rijala po litru, ili oko 71 dinar. Iran je uveo
