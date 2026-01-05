Gradonačelnik Njujorka protiv otmice Madura: Direktno sam rekao Trampu šta mislim o tome

Novi gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani je izneo da je direktno rekao predsedniku SAD Donaldu Trampu da se protivi tome što je američka vojska zarobila predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

Mamdani je za američku televiziju CBS rekao da je s Trampom telefonom razgovarao u subotu pošto je obavešten da je Nikolas Maduro priveden u Njujork radi pokretanja postupka zbog "narko-terorizma". "Pozvao sam predsednika i razgovarao direktno sa njim da bih izrazio svoje protivljenje tom činu", rekao je Mamdani, "i da razjasnim da je to zasnovano na mom protivljenju težnji ka promenama režima, kršenju međunarodnog i federalnog prava SAD i želji da se to vidi