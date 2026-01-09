Laku noć pameti

Politika je nezgodna društvena igra, pa čak ni predsednik SAD nema karticu koja mu dopušta da uradi bilo šta. Ali barem sme da lupi šta god mu se ćefne, i to efektno ilustruje i u drugom mandatu

Kada u Nušićevoj Gospođi ministarki mali Raka razbije nos sinu engleskog konzula i opsuje mu oca, Živka pokušava da izgladi „diplomatski incident“ objašnjavajući da je psovanje oca kod nas narodni običaj, kao kada bi se na engleskom reklo „Dobar dan“. Januara 2025. jedan „mali Raka“ je drugi put postao predsednik Sjedinjenih Američkih Država i nastavio je da psuje očeve, uključujući i engleske. Donaldu Trampu je još u prvom mandatu uvreda bila kao „dobar dan“, ali