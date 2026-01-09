Laku noć pameti

Radar pre 30 minuta  |  Marko Lovrić
Laku noć pameti

Politika je nezgodna društvena igra, pa čak ni predsednik SAD nema karticu koja mu dopušta da uradi bilo šta. Ali barem sme da lupi šta god mu se ćefne, i to efektno ilustruje i u drugom mandatu

Kada u Nušićevoj Gospođi ministarki mali Raka razbije nos sinu engleskog konzula i opsuje mu oca, Živka pokušava da izgladi „diplomatski incident“ objašnjavajući da je psovanje oca kod nas narodni običaj, kao kada bi se na engleskom reklo „Dobar dan“. Januara 2025. jedan „mali Raka“ je drugi put postao predsednik Sjedinjenih Američkih Država i nastavio je da psuje očeve, uključujući i engleske. Donaldu Trampu je još u prvom mandatu uvreda bila kao „dobar dan“, ali
Otvori na radar.rs

Donald Tramp »

TRAMPU JE SAMO NEBO GRANICA: "Ne zanima me međunarodno pravo, moral je jedino ograničenje moje moći"!

TRAMPU JE SAMO NEBO GRANICA: "Ne zanima me međunarodno pravo, moral je jedino ograničenje moje moći"!

Kurir pre 29 minuta
Tramp za Njujork tajms: Moj lični moral jedino ograničenje u spoljnoj politici, NATO u suštini beskoristan bez SAD

Tramp za Njujork tajms: Moj lični moral jedino ograničenje u spoljnoj politici, NATO u suštini beskoristan bez SAD

Danas pre 40 minuta
"Kina neće ništa uraditi dok sam ja tu" Tramp je upravo odbacio međunarodno pravo i najavio nešto zastrašujuće? "Moj moral je…

"Kina neće ništa uraditi dok sam ja tu" Tramp je upravo odbacio međunarodno pravo i najavio nešto zastrašujuće? "Moj moral je granica moći"

Blic pre 45 minuta
Guverner Tim Volc traži da se Minesoti omogući učešće u istrazi pucnjave u kojoj su agenti ICE ubili ženu

Guverner Tim Volc traži da se Minesoti omogući učešće u istrazi pucnjave u kojoj su agenti ICE ubili ženu

Telegraf pre 14 minuta
Napeto u Mineapolisu nakon što je agent antiimigracione službe ICE ubio jednu ženu

Napeto u Mineapolisu nakon što je agent antiimigracione službe ICE ubio jednu ženu

Danas pre 4 sati
UN: SAD i dalje imaju ‘legalnu obavezu’ da plaćaju doprinose svetskog organizaciji

UN: SAD i dalje imaju ‘legalnu obavezu’ da plaćaju doprinose svetskog organizaciji

Danas pre 25 minuta
Danska i Grenland lobiraju u SAD protiv Trampove pretnje Grenlandu

Danska i Grenland lobiraju u SAD protiv Trampove pretnje Grenlandu

Politika pre 30 minuta
Donald Tramp »

Ključne reči

Donald Tramp

Svet, najnovije vesti »

NATO ojačava Arktičku flotu: Raste strah, Trampove pretnje Grenlandu podigle Evropu na noge

NATO ojačava Arktičku flotu: Raste strah, Trampove pretnje Grenlandu podigle Evropu na noge

Blic pre 14 minuta
Laku noć pameti

Laku noć pameti

Radar pre 30 minuta
UN: SAD i dalje imaju ‘legalnu obavezu’ da plaćaju doprinose svetskog organizaciji

UN: SAD i dalje imaju ‘legalnu obavezu’ da plaćaju doprinose svetskog organizaciji

Danas pre 25 minuta
(Video) Počelo je! Rusija žestoko napala Ukrajinu Obistinila se hitna upozorenja: Iskorišćeno najokrutnije oružje? Snažne…

(Video) Počelo je! Rusija žestoko napala Ukrajinu Obistinila se hitna upozorenja: Iskorišćeno najokrutnije oružje? Snažne eksplozije odjekuju prestonicom, sirene zavijaju

Blic pre 0 minuta
(Video) Haos u našem komšiluku Veliki požar guta industrijsku zonu u Tirani, evakuišu stanare: Vatrogasci stižu iz susednih…

(Video) Haos u našem komšiluku Veliki požar guta industrijsku zonu u Tirani, evakuišu stanare: Vatrogasci stižu iz susednih gradova

Blic pre 10 minuta