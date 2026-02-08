Netanjahu i Tramp licem u lice u Vašingtonu: Oglasila se izraelska vlada, evo o čemu će razgovarati

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu posetiće Vašington radi sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom Razgovaraće o pregovorima sa Iranom u kontekstu tekuće diplomatske situacije Izraelski premijer Benjamin Netanjahu otputovaće u Vašington, gde će se u sredu sastati sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, a razgovaraće o pregovorima sa Iranom, saopšteno je danas iz Kabineta predsednika izraelske vlade. Sastanak će se održati uoči druge runde nuklearnih