Netanjahu i Tramp licem u lice u Vašingtonu: Oglasila se izraelska vlada, evo o čemu će razgovarati

Blic pre 6 sati
Netanjahu i Tramp licem u lice u Vašingtonu: Oglasila se izraelska vlada, evo o čemu će razgovarati
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu posetiće Vašington radi sastanka sa američkim predsednikom Donaldom Trampom Razgovaraće o pregovorima sa Iranom u kontekstu tekuće diplomatske situacije Izraelski premijer Benjamin Netanjahu otputovaće u Vašington, gde će se u sredu sastati sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, a razgovaraće o pregovorima sa Iranom, saopšteno je danas iz Kabineta predsednika izraelske vlade. Sastanak će se održati uoči druge runde nuklearnih
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Netanjahu putuje u Vašington: Tramp se u sredu sastaje sa premijerom Izraela

Netanjahu putuje u Vašington: Tramp se u sredu sastaje sa premijerom Izraela

Kurir pre 1 sat
Tramp se u sredu sastaje sa Netanjahuom, razgovaraće o Iranu

Tramp se u sredu sastaje sa Netanjahuom, razgovaraće o Iranu

Danas pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranVašingtonDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Vanredni parlamentarni izbori u Japanu – može li sneg da pokvari očekivanja

Vanredni parlamentarni izbori u Japanu – može li sneg da pokvari očekivanja

RTS pre 5 minuta
(Video) "Marš smrti" pingvina Potresna priča krije se iza snimka koji je preko noći ponovo osvojio svet: Životinja krenula…

(Video) "Marš smrti" pingvina Potresna priča krije se iza snimka koji je preko noći ponovo osvojio svet: Životinja krenula putem bez povratka

Blic pre 1 sat
"Jedem hranu kojoj je istekao rok" Scene iz Rusije koje Putin ne želi svet da vidi: Ovako je pravo stanje u zemlji - ljudi…

"Jedem hranu kojoj je istekao rok" Scene iz Rusije koje Putin ne želi svet da vidi: Ovako je pravo stanje u zemlji - ljudi očajni i gladni, cene otišle u nebo

Blic pre 20 minuta
Tri premijera za tri godine – Tajlanđani danas glasaju na ključnim izborima

Tri premijera za tri godine – Tajlanđani danas glasaju na ključnim izborima

RTS pre 30 minuta
Zelenski o napadima na nuklearke: Ni teroristi nisu to radili; Orban: Ukrajina je neprijatelj Mađarske

Zelenski o napadima na nuklearke: Ni teroristi nisu to radili; Orban: Ukrajina je neprijatelj Mađarske

RTS pre 1 sat