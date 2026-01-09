TRAMPU JE SAMO NEBO GRANICA: "Ne zanima me međunarodno pravo, moral je jedino ograničenje moje moći"!

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je jedino ograničenje njegove moći kao vrhovnog komandanta njegov „sopstveni moral“, odbacujući međunarodno pravo i druge provere njegove sposobnosti da koristi vojnu silu.

U opširnom intervjuu za Njujork tajms, Tramp je predstavio svoj stav o globalnim silama. Na pitanje da li postoje neka ograničenja njegove globalne moći, Tramp je odgovorio: „Da, postoji jedna stvar. Moj sopstveni moral. Moj sopstveni um. To je jedino što me može zaustaviti“. Dodao je da mu međunarodno pravo nije potrebno jer ne želi da povredi ljude. Iako je kasnije priznao da bi njegova administracija trebalo da se pridržava međunarodnog prava, jasno je stavio do