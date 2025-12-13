Bugarska uvodi evro uprkos padu vlade zbog korupcije: Oglasila se Evropska komisija

Kurir pre 14 minuta  |  Beta)
Bugarska uvodi evro uprkos padu vlade zbog korupcije: Oglasila se Evropska komisija

Bugarska će od prvog januara moći da uđe u zonu evra iako je vlada u Sofiji podnela ostavku posle masovnih višenedeljnih demonstracija građana koji su negodovali zbog raširene korupcije u sistemu vlasti.

To je danas izjavio predstavnik Evropske komisije koji je, na pitanje novinara da li će pad vlade zaustaviti uvođenje evra u Bugarsku, istakao da su vlasti u Sofiji ispunile sve uslove da se u zemlji kao sredstvo plaćanja uvede evro. Mediji u Evropskoj uniji su ocenili da je do ponovnog pada vlade u Bugarskoj, uzdrmanoj dugom političkom krizom, došlo posebno angažovanjem desetina hiljada mladih u okviru pokreta "Generacija Z".
