UKRAJINSKA KRIZA: Orban: EU odlukom o zamrznutoj ruskoj imovini ukida zakon jednoglasnosti; Peskov: Želimo mir, a ne prekid vatre

RTV pre 21 minuta  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Orban: EU odlukom o zamrznutoj ruskoj imovini ukida zakon jednoglasnosti; Peskov: Želimo mir, a ne prekid…

MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.389. dan. Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da Evropska unija, zbog odluke o korišćenju zamrznute ruske imovine, nezakonito ukida zakon jednoglasnosti, kao i da bi, ako ta odluka bude doneta, bila prekršena vladavina prava u EU. Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio je da Moskva insistira na miru, a ne na prekidu vatre, i odbacio ideju predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da se održi referendum o teritorijalnom pitanju.

Evropska unija je potvrdila odluku da na neodređeno vreme zamrzne sredstva ruskih centralnih banaka koja se nalaze u Evropi, čime je otklonjena velika prepreka korišćenju gotovine za pomoć Ukrajini u odbrani od Rusije. Belgija je kritikovala Evropsku komisiju zbog nastojanja da se ruska imovina zamrzne na neodređeno vreme, predlažući da EU umesto toga izda zajednički dug - tu opciju trenutno blokira Mađarska, koja se takođe protivi kreditnoj šemi. Politiko je
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Svi na gomili: Poslednji trzaji ka miru

Svi na gomili: Poslednji trzaji ka miru

Pravda pre 21 minuta
Berlinski razgovori o Ukrajini: Trampov izaslanik sa Zelenskim i liderima Evrope

Berlinski razgovori o Ukrajini: Trampov izaslanik sa Zelenskim i liderima Evrope

Politika pre 16 minuta
Orban: EU odlukom o zamrznutoj ruskoj imovini ukida zakon jednoglasnosti; Peskov: Želimo mir, a ne prekid vatre

Orban: EU odlukom o zamrznutoj ruskoj imovini ukida zakon jednoglasnosti; Peskov: Želimo mir, a ne prekid vatre

RTS pre 56 minuta
Evropska unija potvrdila odluku da na neodređeno vreme zamrzne rusku imovinu

Evropska unija potvrdila odluku da na neodređeno vreme zamrzne rusku imovinu

RTS pre 8 sati
RFM: Sastanak u Parizu o mirovnom planu za Ukrajinu zakazan za danas neće se održati

RFM: Sastanak u Parizu o mirovnom planu za Ukrajinu zakazan za danas neće se održati

Politika pre 7 sati
"Šibicari" Zaharova izvređala čelnike EU zbog zamrzavanja ruske imovine

"Šibicari" Zaharova izvređala čelnike EU zbog zamrzavanja ruske imovine

Telegraf pre 7 sati
"Šibicari!" Zaharova besni zbog oštre odluke EU o Rusiji, "oplela" po fon der Lajen: "Pustite Ursulu u vrt. Za šta ih…

"Šibicari!" Zaharova besni zbog oštre odluke EU o Rusiji, "oplela" po fon der Lajen: "Pustite Ursulu u vrt. Za šta ih kažnjava?!"

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaReferendumMoskvaUkrajinaEURusijaBelgijaEvropska komisijaKijevMađarskaViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Orban: EU odlukom o zamrznutoj ruskoj imovini ukida zakon jednoglasnosti; Peskov: Želimo mir, a ne prekid…

UKRAJINSKA KRIZA: Orban: EU odlukom o zamrznutoj ruskoj imovini ukida zakon jednoglasnosti; Peskov: Želimo mir, a ne prekid vatre

RTV pre 21 minuta
(Video) Fijasko ruske vojske! Ukrajina uništila celu kolonu moćnih oklopnih vozila: Dramatični prizori iz Pokrovska

(Video) Fijasko ruske vojske! Ukrajina uništila celu kolonu moćnih oklopnih vozila: Dramatični prizori iz Pokrovska

Blic pre 11 minuta
Svi na gomili: Poslednji trzaji ka miru

Svi na gomili: Poslednji trzaji ka miru

Pravda pre 21 minuta
Izbori u Ukrajini pod ratnim stanjem – samo ako je bezbedno

Izbori u Ukrajini pod ratnim stanjem – samo ako je bezbedno

Danas pre 26 minuta
Dobila otkaz jer je dolazila ranije na posao: Ozbiljna povreda radne discipline

Dobila otkaz jer je dolazila ranije na posao: Ozbiljna povreda radne discipline

Luftika pre 25 minuta