Tajland i Kambodža nastavile sukob uprkos Trampovoj izjavi da je dogovoreno primirje

Beta pre 28 minuta

Pogranični sukob Tajlanda i Kambodže nastavljen je jutros uprkos izjavi predsednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa (Trump) da su te dve države, uz njegovu podršku, dogovorile primirje.

Tajlandski zvaničnici su saopštili da nisu pristali na prekid vatre, iako je Tramp juče objavio da je, u razgovoru sa premijerima te zemlje i Kambodže potvrdio da su se lideri složili oko obnavljanja primirja.

Ministarstvo odbrane Kambodže tvrdi da su tajlandski avioni jutros napadali tu zemlju.

Sukob koji je okončan u julu ove godine je obnovljen 7. decembra nakon što su dva tajlandska vojnika ranjena.

Zvaničnici su prijavili da je u napadima prošle nedelje poginulo oko 20 ljudi, dok su stotine hiljada interno raseljene sa obe strane granice.

Tajlandska vojska je objavila da je 11 njenih vojnika poginulo, dok procenjuje da u susednoj vojsci Kambodže ima 265 žrtava.

Tramp je juče, nakon razgovora sa premijerima Tajlanda Anutinom Čarnvirakulom i Kambodže Hunom Manetom, objavio da je dogovoren prekid vatre.

"Dogovorili su se da večeras prekinu svu pucnjavu i da se vrate mirovnom sporazumu koji su sklopili uz moju i uz pomoć velikog premijera Malezije Anvara Ibrahima", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut Soušal (Truth Social).

Anutin je nakon razgovora sa Trampom rekao da je objasnio razloge Tajlanda za napade na Kambodžu, kao i da će mir zavisiti od toga da li će susedna zemlja prestati s napadima.

Ministarstvo spoljnih poslova Tajlanda je kasnije eksplicitno osporilo Trampovu tvrdnju da je postignut dogovor o prekidu vatre, dok je Manet rekao da je Kambodža "spremna da sarađuje na bilo koji potreban način".

Tajland tvrdi da izvodi vazdušne napade samo na vojne ciljeve, dok je Kambodža lansirala rakete srednjeg dometa BM-21.

Tajlandska vojska je jutros objavila da su rakete BM-21 pogodile civilno područje u provinciji Sisaket i da su dva civila teško povređena.

(Beta, 13.12.2025)

