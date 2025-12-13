Tajland i Kambodža ratuju na granici, dok Tramp tvrdi da je dogovorio prekid vatre

Tajlandski vršilac dužnosti premijera Anutin Čarnvirakul izjavio je da će vojska nastaviti sa akcijama sve dok teritorija i stanovništvo zemlje više, kako ističe, ne budu ugroženi duž granice sa Kambodžom. S druge strane, Kambodža prijavljuje da je tajlandska vojska i jutros gađala pogranično područje. Za to vreme, američki predsednik Donald Tramp uporno tvrdi da je ponovo dogovorio prekid vatre između sukobljenih strana.

Čarnvirakul je odbacio raniju izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da je eksplozija bombe koja je usmrtila i ranila veliki broj tajlandskih vojnika "akcident" i ponovo optužuje Kambodžu za izazivanje sukoba. Tramp je takođe napisao da se Tajland osvetio "veoma snažno", a lokalni mediji pišu da je tajlandska vojska rasporedila dva borbena aviona "f-16", koji su "bombardovali ciljeve duž granice". Premijeri Kambodže i Tajlanda potpisali su 26. oktobra mirovni