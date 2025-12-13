Tajland i Kambodža ratuju na granici, dok Tramp tvrdi da je dogovorio prekid vatre

RTS pre 3 sata
Tajland i Kambodža ratuju na granici, dok Tramp tvrdi da je dogovorio prekid vatre

Tajlandski vršilac dužnosti premijera Anutin Čarnvirakul izjavio je da će vojska nastaviti sa akcijama sve dok teritorija i stanovništvo zemlje više, kako ističe, ne budu ugroženi duž granice sa Kambodžom. S druge strane, Kambodža prijavljuje da je tajlandska vojska i jutros gađala pogranično područje. Za to vreme, američki predsednik Donald Tramp uporno tvrdi da je ponovo dogovorio prekid vatre između sukobljenih strana.

Čarnvirakul je odbacio raniju izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da je eksplozija bombe koja je usmrtila i ranila veliki broj tajlandskih vojnika "akcident" i ponovo optužuje Kambodžu za izazivanje sukoba. Tramp je takođe napisao da se Tajland osvetio "veoma snažno", a lokalni mediji pišu da je tajlandska vojska rasporedila dva borbena aviona "f-16", koji su "bombardovali ciljeve duž granice". Premijeri Kambodže i Tajlanda potpisali su 26. oktobra mirovni
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Rat se širi: Snovi o miru propali dok tenkovi gore na granici (foto/video)

Rat se širi: Snovi o miru propali dok tenkovi gore na granici (foto/video)

Alo pre 41 minuta
Tramp svirao kraj, ali rat traje. Premijer Tajlanda rekao da se sukobi sa Kambodžom nastavljaju: "Borićemo se dok više ne…

Tramp svirao kraj, ali rat traje. Premijer Tajlanda rekao da se sukobi sa Kambodžom nastavljaju: "Borićemo se dok više ne budemo ugroženi"

Blic pre 41 minuta
Trampova prevara: I dalje rat iako je dogovoren prekid vatre - sukob na granici ove dve zemlje

Trampova prevara: I dalje rat iako je dogovoren prekid vatre - sukob na granici ove dve zemlje

Večernje novosti pre 16 minuta
Bukti rat Tajlanda i Kambodže: Trampovo primirje propalo, avio i artiljerijski udari, kineski vt-4 tenkovi gore na granici…

Bukti rat Tajlanda i Kambodže: Trampovo primirje propalo, avio i artiljerijski udari, kineski vt-4 tenkovi gore na granici, 700.000 raseljeno

Večernje novosti pre 31 minuta
Nema prekida vatre između Tajlanda i Kambodže, vojne operacije se nastavljaju

Nema prekida vatre između Tajlanda i Kambodže, vojne operacije se nastavljaju

Sputnik pre 3 sata
Nema prekida vatre između Tajlanda i Kambodže

Nema prekida vatre između Tajlanda i Kambodže

Vesti online pre 3 sata
Premijer Tajlanda: Nije postignut sporazum o prekidu vatre s Kambodžom

Premijer Tajlanda: Nije postignut sporazum o prekidu vatre s Kambodžom

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TajlandDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Šef UN u Iraku povodom završetka misije pomoći iz 2003. godine posle američke invazije

Šef UN u Iraku povodom završetka misije pomoći iz 2003. godine posle američke invazije

Beta pre 16 minuta
Eskalacija tenzija: Kako je došlo do sukoba Venecuele i SAD?

Eskalacija tenzija: Kako je došlo do sukoba Venecuele i SAD?

NIN pre 41 minuta
Pušteni beloruski politički zatvorenici, među kojima nobelovac Bjaljacki

Pušteni beloruski politički zatvorenici, među kojima nobelovac Bjaljacki

RTV pre 1 minut
UKRAJINSKA KRIZA - Zaharova: Odgovor Rusije na zamrzavanje sredstava biće trenutan; Bugarska, Italija, Belgija i Malta protiv…

UKRAJINSKA KRIZA - Zaharova: Odgovor Rusije na zamrzavanje sredstava biće trenutan; Bugarska, Italija, Belgija i Malta protiv odluke EU

RTV pre 36 minuta
Napadnuta vojska SAD, broje se ranjeni (foto, video)

Napadnuta vojska SAD, broje se ranjeni (foto, video)

Pravda pre 41 minuta