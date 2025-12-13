Trampova prevara: I dalje rat iako je dogovoren prekid vatre - sukob na granici ove dve zemlje

Večernje novosti pre 1 sat
Trampova prevara: I dalje rat iako je dogovoren prekid vatre - sukob na granici ove dve zemlje

TAJLAND i Kambodža i dalje ratuju na granici iako američki predsednik Donald Tramp tvrdi da je dogovorio prekid vatre između dve zemlje.

Foto: Profimedia Tajlandski premijer Anutin Čarnvirakul izjavio je da će vojska nastaviti sa akcijama sve dok teritorija i stanovništvo zemlje više, kako ističe, ne budu ugroženi duž granice sa Kambodžom. S druge strane, Kambodža prijavljuje da je tajlandska vojska i jutros gađala pogranično područje. Za to vreme, američki predsednik Donald Tramp uporno tvrdi da je ponovo dogovorio prekid vatre između sukobljenih strana. Anutin je odbacio raniju izjavu američkog
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Kambodža zatvorila granicu sa Tajlandom, borbe se nastavljaju

Kambodža zatvorila granicu sa Tajlandom, borbe se nastavljaju

Politika pre 1 sat
Rat se širi: Snovi o miru propali dok tenkovi gore na granici (foto/video)

Rat se širi: Snovi o miru propali dok tenkovi gore na granici (foto/video)

Alo pre 2 sata
Tramp svirao kraj, ali rat traje. Premijer Tajlanda rekao da se sukobi sa Kambodžom nastavljaju: "Borićemo se dok više ne…

Tramp svirao kraj, ali rat traje. Premijer Tajlanda rekao da se sukobi sa Kambodžom nastavljaju: "Borićemo se dok više ne budemo ugroženi"

Blic pre 2 sata
Bukti rat Tajlanda i Kambodže: Trampovo primirje propalo, avio i artiljerijski udari, kineski vt-4 tenkovi gore na granici…

Bukti rat Tajlanda i Kambodže: Trampovo primirje propalo, avio i artiljerijski udari, kineski vt-4 tenkovi gore na granici, 700.000 raseljeno

Večernje novosti pre 2 sata
Nema prekida vatre između Tajlanda i Kambodže, vojne operacije se nastavljaju

Nema prekida vatre između Tajlanda i Kambodže, vojne operacije se nastavljaju

Sputnik pre 5 sati
Premijer Tajlanda: Nije postignut sporazum o prekidu vatre s Kambodžom

Premijer Tajlanda: Nije postignut sporazum o prekidu vatre s Kambodžom

Euronews pre 5 sati
Tajland i Kambodža ratuju na granici, dok Tramp tvrdi da je dogovorio prekid vatre

Tajland i Kambodža ratuju na granici, dok Tramp tvrdi da je dogovorio prekid vatre

RTS pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TajlandDonald TrampKambodža

Svet, najnovije vesti »

„Hobi koji sebi može priuštiti“: Kako je Džared Kušner postao nezamenljivi Trampov mirovni izaslanik?

„Hobi koji sebi može priuštiti“: Kako je Džared Kušner postao nezamenljivi Trampov mirovni izaslanik?

Danas pre 1 sat
Pentagon: Dva američka vojnika i prevodilac ubijeni u Siriji

Pentagon: Dva američka vojnika i prevodilac ubijeni u Siriji

Danas pre 38 minuta
Spašene tri osobe iz Skadarskog jezera

Spašene tri osobe iz Skadarskog jezera

Danas pre 33 minuta
Merc udario na SAD

Merc udario na SAD

Pravda pre 13 minuta
"Šibicari!" Zaharova besni zbog oštre odluke EU o Rusiji,"oplela" po po fon der Lajen: "Pustite Ursulu u vrt. Za šta ih…

"Šibicari!" Zaharova besni zbog oštre odluke EU o Rusiji,"oplela" po po fon der Lajen: "Pustite Ursulu u vrt. Za šta ih kažnjava?!"

Blic pre 13 minuta