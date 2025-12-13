Lukašenko oslobodio opozicionare, Tramp ukinuo Belorusiji sankcije na izvoz đubriva

BBC News pre 1 sat | Sara Rejnsford - Viljnus;

Getty Images Marija Kolesnikova je uhapšena per pet godina

Belorusija je oslobodila 123 zatvorenika, među kojima je i istaknuta opoziciona aktivistkinja Marija Kolesnjikova, pošto su Sjedinjenje Države pristale da ukinu sankcije ovoj istočnoevropskoj zemlji.

Dobitnik Nobelove nagrade za mir Ales Bjaljacki je takođe među oslobođenima posle razgovora u Minsku sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Donalda Trampa za Belorusiju, Džonom Koulom.

SAD su pristale da ukinu sankcije na potašu, ključni sastojak đubriva i važan izvozni proizvod za Belorusiju, koja je bliski saveznik Rusije.

„Kako se odnosi između dve zemlje budu normalizovali, sve više sankcija će biti ukidano“, kazao je Koul:

Evropska unija ne priznaje Aleksandra Lukašenka za predsednika Belorusije.

Kolesnikova je u zatvoru od 2020. godine, a veći deo tog perioda provela je u izolaciji.

Njena sestra, Tatjana Homič, koja se neumorno borila za oslobađanje, ubrzo je uspela da razgovara sa njom putem video poziva i potvrdila je vest za BBC.

„Ona je slobodna, izgleda dobro, izgleda dobro“, rekla je Homič i dodala da se raduje što će zagrli sestru.

Očekuje se da će uskoro u glavnom gradu Litvanije, Viljnusu, stići grupa oslobođenih.

Homič je kazala da je prvo što je Kolesnikova rekla kada su razgovarale bilo „hvala američkoj administraciji, predsedniku Trampu i vladi Belorusije što su vodili ove pregovore“.

Sporazum predstavlja veliko dostignuće za Lukašenka, a autoritarni lider će takođe pozdraviti način na koji su Amerikanci okončali njegovu međunarodnu izolaciju.

Pored EU, SAD nisu priznale Lukašenka za predsednika posle nepravednih izbora pre pet godina, što je dovelo do masovnih uličnih protesta koje je policija brutalno ugušila.

Tada su uhapšene stotine ljudi, među kojima i Kolesnikova, a intenzivna politička represija se nastavila.

Zapadne sankcije su pooštrene posle potpune invazije Rusije na Ukrajinu 2022, kada su neke trupe ušle preko Belorusije, a i rakete su lansirane sa njene teritorije.

Beloruski državni mediji citirali su Koula kako kaže da će sankcije na potašu biti odmah ukinute.

Američki izaslanik je takođe rekao da je razgovarao sa Lukašenkom o Ukrajini i o tome kakvu pomoć Minsk može da ponudi u razgovorima sa Putinom.

Pokušaj angažovanja Minska deo je velike promene u politici SAD, što je dovodi u veliki sukob sa Evropom - koja se oslanja na sankcije i izolaciju.

