Hibridni napad zaustavljen

Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko obećao je da će zaustaviti preletanje meteoroloških balona iz njegove zemlje u Litvaniju, rekao je izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Džon Kol.

"On je nedavno pristao da učini sve što može kako bi zaustavio ove balone", kazao je Trampov izaslanik za Rojters posle dvodnevnih razgovora sa Lukašenkom. Zbog preleta meteoroloških balona, koje koriste šverceri cigareta, proteklih meseci je aerodrome u Vilnjusu zatvoren najmanje desetak puta, podsetila je agencija. Litvanija je optužila Belorusiju da vrši "hibridni napad" time što omogućava ovakve aktivnosti, a vlasti su zbog toga proglasile vanredno stanje,